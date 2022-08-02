02:52 02.08.2022 (обновлено: 03:02 02.08.2022)
Гражданские не пострадали при ликвидации лидера "Аль-Каиды"*, заявил Байден
Байден заявил, что мирные жители не пострадали при ликвидации главаря "Аль-Каиды"
© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 2 авг — РИА Новости. Президент США Джо Байден после ликвидации главаря террористической группировки "Аль-Каида"* Аймана аз-Завахири публично пообещал не допустить того, чтобы Афганистан вновь превратился в пристанище для террористов.
"В феврале наши вооруженные силы провели решительную операцию в Сирии, которая привела к уничтожению лидера ИГ*. Теперь же мы уничтожили лидера "Аль-Каиды"*. Теперь он никогда не сможет сделать так, чтобы Афганистан вновь превратился в "тихую гавань" для террористов, потому что он мертв. И мы намерены сделать все возможное для того, чтобы ничего (подобного) не случилось", — сказал Байден в ходе выступления, посвященного проведению операции по уничтожению аз-Завахири.
"При этом никто из членов его семьи не пострадал. Никаких жертв среди гражданского населения также не было", — считает американский лидер.
Как сообщил ранее Белый дом, Айман аз-Завахири был уничтожен 30 июля по вашингтонскому времени (утром 31 июля по кабульскому) двумя ракетами Hellfire, которые были выпущены с беспилотника. Боевик долгое время был заместителем "террориста номер один" Усамы бен Ладена, а после его ликвидации в 2011 году взял на себя управление группировкой.
* Запрещенная в России террористическая организация.