https://ria.ru/20220802/likvidatsiya-1806558365.html

Гражданские не пострадали при ликвидации лидера "Аль-Каиды"*, заявил Байден

Гражданские не пострадали при ликвидации лидера "Аль-Каиды"*, заявил Байден - РИА Новости, 02.08.2022

Гражданские не пострадали при ликвидации лидера "Аль-Каиды"*, заявил Байден

Президент США Джо Байден после ликвидации главаря террористической группировки "Аль-Каида"* Аймана аз-Завахири публично пообещал не допустить того, чтобы... РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T02:52

2022-08-02T02:52

2022-08-02T03:02

в мире

сша

аль-каида

джо байден

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ВАШИНГТОН, 2 авг — РИА Новости. Президент США Джо Байден после ликвидации главаря террористической группировки "Аль-Каида"* Аймана аз-Завахири публично пообещал не допустить того, чтобы Афганистан вновь превратился в пристанище для террористов.По словам главы государства, данная операция ознаменовала собой "успех во всех отношениях". Террорист был обнаружен силами американской разведки в Кабуле ранее в текущем году, сообщил президент США."При этом никто из членов его семьи не пострадал. Никаких жертв среди гражданского населения также не было", — считает американский лидер.Как сообщил ранее Белый дом, Айман аз-Завахири был уничтожен 30 июля по вашингтонскому времени (утром 31 июля по кабульскому) двумя ракетами Hellfire, которые были выпущены с беспилотника. Боевик долгое время был заместителем "террориста номер один" Усамы бен Ладена, а после его ликвидации в 2011 году взял на себя управление группировкой.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20220615/ssha-1795541498.html

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в мире, сша, аль-каида, джо байден