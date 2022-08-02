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Гражданские не пострадали при ликвидации лидера "Аль-Каиды"*, заявил Байден - РИА Новости, 02.08.2022
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Гражданские не пострадали при ликвидации лидера "Аль-Каиды"*, заявил Байден
Гражданские не пострадали при ликвидации лидера "Аль-Каиды"*, заявил Байден - РИА Новости, 02.08.2022
Гражданские не пострадали при ликвидации лидера "Аль-Каиды"*, заявил Байден
Президент США Джо Байден после ликвидации главаря террористической группировки "Аль-Каида"* Аймана аз-Завахири публично пообещал не допустить того, чтобы... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T02:52
2022-08-02T03:02
в мире
сша
аль-каида
джо байден
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ВАШИНГТОН, 2 авг — РИА Новости. Президент США Джо Байден после ликвидации главаря террористической группировки "Аль-Каида"* Аймана аз-Завахири публично пообещал не допустить того, чтобы Афганистан вновь превратился в пристанище для террористов.По словам главы государства, данная операция ознаменовала собой "успех во всех отношениях". Террорист был обнаружен силами американской разведки в Кабуле ранее в текущем году, сообщил президент США."При этом никто из членов его семьи не пострадал. Никаких жертв среди гражданского населения также не было", — считает американский лидер.Как сообщил ранее Белый дом, Айман аз-Завахири был уничтожен 30 июля по вашингтонскому времени (утром 31 июля по кабульскому) двумя ракетами Hellfire, которые были выпущены с беспилотника. Боевик долгое время был заместителем "террориста номер один" Усамы бен Ладена, а после его ликвидации в 2011 году взял на себя управление группировкой.* Запрещенная в России террористическая организация.
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в мире, сша, аль-каида, джо байден
02:52 02.08.2022 (обновлено: 03:02 02.08.2022)
 
Гражданские не пострадали при ликвидации лидера "Аль-Каиды"*, заявил Байден

Байден заявил, что мирные жители не пострадали при ликвидации главаря "Аль-Каиды"

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 2 авг — РИА Новости. Президент США Джо Байден после ликвидации главаря террористической группировки "Аль-Каида"* Аймана аз-Завахири публично пообещал не допустить того, чтобы Афганистан вновь превратился в пристанище для террористов.
"В феврале наши вооруженные силы провели решительную операцию в Сирии, которая привела к уничтожению лидера ИГ*. Теперь же мы уничтожили лидера "Аль-Каиды"*. Теперь он никогда не сможет сделать так, чтобы Афганистан вновь превратился в "тихую гавань" для террористов, потому что он мертв. И мы намерены сделать все возможное для того, чтобы ничего (подобного) не случилось", — сказал Байден в ходе выступления, посвященного проведению операции по уничтожению аз-Завахири.
По словам главы государства, данная операция ознаменовала собой "успех во всех отношениях". Террорист был обнаружен силами американской разведки в Кабуле ранее в текущем году, сообщил президент США.
"При этом никто из членов его семьи не пострадал. Никаких жертв среди гражданского населения также не было", — считает американский лидер.
Как сообщил ранее Белый дом, Айман аз-Завахири был уничтожен 30 июля по вашингтонскому времени (утром 31 июля по кабульскому) двумя ракетами Hellfire, которые были выпущены с беспилотника. Боевик долгое время был заместителем "террориста номер один" Усамы бен Ладена, а после его ликвидации в 2011 году взял на себя управление группировкой.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
15 июня, 17:22
США используют "Аль-Каиду"* и "Талибан"** в своих целях, заявил Патрушев
 
В миреСШААль-КаидаДжо Байден
 
 
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