https://ria.ru/20220802/likvidatsiya-1806557887.html

Белый дом заявил о ликвидации в Афганистане главаря "Аль-Каиды"*

Белый дом заявил о ликвидации в Афганистане главаря "Аль-Каиды"* - РИА Новости, 02.08.2022

Белый дом заявил о ликвидации в Афганистане главаря "Аль-Каиды"*

Белый дом подтвердил, что США 30 июля провели контртеррористическую операцию в Афганистане, в результате которой им удалось ликвидировать главаря... РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T02:36

2022-08-02T02:36

2022-08-02T02:40

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ВАШИНГТОН, 2 авг — РИА Новости. Белый дом подтвердил, что США 30 июля провели контртеррористическую операцию в Афганистане, в результате которой им удалось ликвидировать главаря террористической группировки "Аль-Каида"* Аймана аз-Завахири, который управлял группировкой после смерти Усамы бен Ладена.Как уточнила представительница Белого дома, речь идет об Аймане аз-Завахири, который в прошлом занимал должность заместителя Усамы бен Ладена. После убийства "террориста номер один" в 2011 году аз-Завахири возглавил группировку и руководил ею все эти годы, добавила американская чиновница."Президент США Джо Байден неоднократно заявлял, что мы не позволим Афганистану стать "тихой гаванью" для террористов, которые могут причинить вред США и американским гражданам. В субботу вечером мы выполнили это обещание", — указала представительница Белого дома.Она сообщила, что удар по дому, где базировался боевик, был нанесен при помощи беспилотного летательного аппарата с разрешения президента США.Представительница уточнила, что Вашингтон не уведомлял движение "Талибан"** о намерении провести эту операцию.Нет, разумеется, мы не предупреждали об этом талибов**", — сказала чиновница в ходе спецбрифинга, отвечая на соответствующий вопрос. По ее словам, США полагались на собственные источники и разведывательные данные, которые позволили американскому руководству "вмешаться и успешно достичь поставленных задач".При этом представительница властей США выразила уверенность, что "Талибан"** знал о местонахождении аз-Завахири в Афганистане, несмотря на более ранние заверения о том, что движение не располагает такой информацией. В Вашингтоне, по словам чиновницы, "тщательно взвесили" возможные последствия спецоперации для перспектив развития отношений с "Талибаном"**.Говоря о возможности причинения в результате удара США сопутствующего ущерба гражданским лицам и инфраструктуре, представительница Белого дома заявила, что никто кроме самого террориста в ходе спецоперации не пострадал."Мы доверяем нашим подходам и нашим разведывательным источникам в том, что наша операция привела к смерти аз-Завахири и ничьей больше", — подчеркнула чиновница.* Запрещенная в России террористическая организация** Организация, находящаяся под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://ria.ru/20220615/ssha-1795541498.html

https://ria.ru/20220510/terrorizm-1787781970.html

https://ria.ru/20220503/pentagon-1786678381.html

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в мире, афганистан, сша, талибан, аль-каида