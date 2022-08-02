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В ДНР призвали ООН отреагировать на использование ВСУ мин "Лепесток"
В ДНР призвали ООН отреагировать на использование ВСУ мин "Лепесток" - РИА Новости, 02.08.2022
В ДНР призвали ООН отреагировать на использование ВСУ мин "Лепесток"
Омбудсмен Донецкой Народной республики Дарья Морозова призвала ООН дать правовую оценку действиям украинских войск, которые дистанционно минируют населенные... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T14:35
2022-08-02T14:35
2022-08-02T14:35
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ДОНЕЦК, 2 авг - РИА Новости. Омбудсмен Донецкой Народной республики Дарья Морозова призвала ООН дать правовую оценку действиям украинских войск, которые дистанционно минируют населенные пункты ДНР противопехотными минами "Лепесток".Ранее в ДНР заявляли, что украинские войска наносят удары по территории республики снарядами, начиненными минами "Лепесток"."В официальном порядке уведомила об указанных фактах главу мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильду Богнер. Настаиваю, что международное сообщество должно их не только зафиксировать, но и дать соответствующую правовую оценку с принятием необходимых мер реагирования. В противном случае – публично объяснить, почему организация, ответственная за поддержание мира и безопасности на планете, отставляет без внимания умышленные противоправные действия Украины", - говорится в заявлении Морозовой в Telegram-канале.По ее словам, дистанционным минированием минами "Лепесток" украинские войска абсолютно четко выбирают в качестве целей детей.Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Особое коварство мины для мирных граждан состоит в том, что из-за необычной формы люди, не знакомые с данной миной, могут не опознать ее как опасный объект. Мина является практически точной копией американской мины BLU-43/B Dragontooth.Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, донецкая народная республика, оон, украина, киев
В ДНР призвали ООН отреагировать на использование ВСУ мин "Лепесток"
Омбудсмен Морозова призвала ООН отреагировать на использование ВСУ мин "Лепесток"
ДОНЕЦК, 2 авг - РИА Новости.
Омбудсмен Донецкой Народной республики Дарья Морозова призвала
ООН дать правовую оценку действиям украинских войск, которые дистанционно минируют населенные пункты ДНР противопехотными минами "Лепесток".
Ранее в ДНР заявляли, что украинские войска наносят удары по территории республики снарядами, начиненными минами "Лепесток".
"В официальном порядке уведомила об указанных фактах главу мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильду Богнер. Настаиваю, что международное сообщество должно их не только зафиксировать, но и дать соответствующую правовую оценку с принятием необходимых мер реагирования. В противном случае – публично объяснить, почему организация, ответственная за поддержание мира и безопасности на планете, отставляет без внимания умышленные противоправные действия Украины", - говорится в заявлении Морозовой в Telegram-канале.
По ее словам, дистанционным минированием минами "Лепесток" украинские войска абсолютно четко выбирают в качестве целей детей.
Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Особое коварство мины для мирных граждан состоит в том, что из-за необычной формы люди, не знакомые с данной миной, могут не опознать ее как опасный объект. Мина является практически точной копией американской мины BLU-43/B Dragontooth.
Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.