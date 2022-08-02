Рейтинг@Mail.ru
В ДНР призвали ООН отреагировать на использование ВСУ мин "Лепесток" - РИА Новости, 02.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220802/lepestok-1806676068.html
В ДНР призвали ООН отреагировать на использование ВСУ мин "Лепесток"
В ДНР призвали ООН отреагировать на использование ВСУ мин "Лепесток" - РИА Новости, 02.08.2022
В ДНР призвали ООН отреагировать на использование ВСУ мин "Лепесток"
Омбудсмен Донецкой Народной республики Дарья Морозова призвала ООН дать правовую оценку действиям украинских войск, которые дистанционно минируют населенные... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T14:35
2022-08-02T14:35
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
оон
украина
киев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/01/1806362170_0:125:3072:1853_1920x0_80_0_0_8e233df17d18a8b1ed11eb6872330bb1.jpg
ДОНЕЦК, 2 авг - РИА Новости. Омбудсмен Донецкой Народной республики Дарья Морозова призвала ООН дать правовую оценку действиям украинских войск, которые дистанционно минируют населенные пункты ДНР противопехотными минами "Лепесток".Ранее в ДНР заявляли, что украинские войска наносят удары по территории республики снарядами, начиненными минами "Лепесток"."В официальном порядке уведомила об указанных фактах главу мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильду Богнер. Настаиваю, что международное сообщество должно их не только зафиксировать, но и дать соответствующую правовую оценку с принятием необходимых мер реагирования. В противном случае – публично объяснить, почему организация, ответственная за поддержание мира и безопасности на планете, отставляет без внимания умышленные противоправные действия Украины", - говорится в заявлении Морозовой в Telegram-канале.По ее словам, дистанционным минированием минами "Лепесток" украинские войска абсолютно четко выбирают в качестве целей детей.Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Особое коварство мины для мирных граждан состоит в том, что из-за необычной формы люди, не знакомые с данной миной, могут не опознать ее как опасный объект. Мина является практически точной копией американской мины BLU-43/B Dragontooth.Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/01/1806362170_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_dda2cc2ae33332de9f84291a8e1e3be3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецкая народная республика, оон, украина, киев
14:35 02.08.2022
 
В ДНР призвали ООН отреагировать на использование ВСУ мин "Лепесток"

Омбудсмен Морозова призвала ООН отреагировать на использование ВСУ мин "Лепесток"

© РИА Новости / Перейти в фотобанкПротивопехотные фугасные мины (ПФМ-1) "Лепесток" на центральной улицы Донецка
Противопехотные фугасные мины (ПФМ-1) Лепесток на центральной улицы Донецка - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Противопехотные фугасные мины (ПФМ-1) "Лепесток" на центральной улицы Донецка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 2 авг - РИА Новости. Омбудсмен Донецкой Народной республики Дарья Морозова призвала ООН дать правовую оценку действиям украинских войск, которые дистанционно минируют населенные пункты ДНР противопехотными минами "Лепесток".
Ранее в ДНР заявляли, что украинские войска наносят удары по территории республики снарядами, начиненными минами "Лепесток".
"В официальном порядке уведомила об указанных фактах главу мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильду Богнер. Настаиваю, что международное сообщество должно их не только зафиксировать, но и дать соответствующую правовую оценку с принятием необходимых мер реагирования. В противном случае – публично объяснить, почему организация, ответственная за поддержание мира и безопасности на планете, отставляет без внимания умышленные противоправные действия Украины", - говорится в заявлении Морозовой в Telegram-канале.
По ее словам, дистанционным минированием минами "Лепесток" украинские войска абсолютно четко выбирают в качестве целей детей.
Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Особое коварство мины для мирных граждан состоит в том, что из-за необычной формы люди, не знакомые с данной миной, могут не опознать ее как опасный объект. Мина является практически точной копией американской мины BLU-43/B Dragontooth.
Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаООНУкраинаКиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала