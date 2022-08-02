https://ria.ru/20220802/lavrov-1806627254.html

Лавров посетит Мьянму с рабочим визитом

Лавров посетит Мьянму с рабочим визитом - РИА Новости, 02.08.2022

Лавров посетит Мьянму с рабочим визитом

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров посетит 3 августа Мьянму, обсудит с руководством страны сотрудничество Москвы и Нейпьидо в экономике, области обороны и РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T12:39

2022-08-02T12:39

2022-08-02T12:47

мьянма

в мире

россия

нейпьидо

камбоджа

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров посетит 3 августа Мьянму, обсудит с руководством страны сотрудничество Москвы и Нейпьидо в экономике, области обороны и безопасности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.По ее словам в среду Лавров посетит Мьянму, где проведёт переговоры с главой МИД Вунна Маун Лвином и руководством страны."Стороны намерены обсудить состояние и перспективы продвижения всего комплекса российско-мьянманских связей, включая политический диалог, торгово-экономическое сотрудничество, взаимодействие в области обороны, безопасности, а также гуманитарные контакты", - сказала Захарова на брифинге.По ее словам, в ходе переговоров в Нейпьидо будут рассмотрены вопросы региональной и международной повестки дня.После визита в Мьянму, Лавров посетит Камбоджу, где примет участие в совещании глав МИД в форматах Россия-АСЕАН, Восточноазиатского саммита и регионального форума по безопасности. На полях мероприятий по линии АСЕАН у Лаврова запланирован ряд двусторонних встреч, добавила Захарова.

https://ria.ru/20220729/lavrov-1805987477.html

мьянма

россия

нейпьидо

камбоджа

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мьянма, в мире, россия, нейпьидо, камбоджа