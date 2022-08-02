https://ria.ru/20220802/kulikovo_pole-1806469827.html

Археологи нашли на Куликовом поле перстень с изображением Афины Паллады

Археологи нашли на Куликовом поле перстень с изображением Афины Паллады - РИА Новости, 02.08.2022

Археологи нашли на Куликовом поле перстень с изображением Афины Паллады

Необычный перстень с изображением греческой богини Афины Паллады стал случайной находкой археологов во время исследования древнерусского поселения XIV века на... РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T09:00

2022-08-02T09:00

2022-08-02T16:24

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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Необычный перстень с изображением греческой богини Афины Паллады стал случайной находкой археологов во время исследования древнерусского поселения XIV века на объекте Себино-2 вблизи Куликова поля, сообщили РИА Новости в пресс-службе Государственного музея-заповедника "Куликово поле".Экспедиция под руководством кандидата исторических наук, заместителя директора Государственного музея-заповедника "Куликово поле" Андрея Наумова в начале июля выехала для изучения небольших селищ на берегу речки Мокрая Табола, в непосредственной близости от места Куликовской битвы. Самый молодой землекоп принес руководителю перстень, сказав, что нашел его в земле.Он отметил, что перстень "качественного литья и удивительной сохранности". На верхней площадке изображена фигура женщины в драпировке, ее голову защищает шлем, в левой руке она держит копье. У ног слева — массивный щит с изображением Медузы Горгоны, справа — змея. За спиной — мощные крылья, которые могут символизировать Богиню Нику."Все эти атрибуты обязательны для изображения Афины Паллады — девы-воительницы, представительницы высшей мировой всепобеждающей силы, одной из самых почитаемых богинь Древней Греции. Она входила в число двенадцати великих олимпийских богов и почиталась как богиня знаний, искусств и ремесел, покровительница городов и государств, наук и мастерства, ума, сноровки, изобретательности", — пояснил археолог.По его словам, украшение, хоть и найдено в поле, явно не крестьянское. В XIX веке территория, на которой сейчас проходят раскопки, принадлежала князьям Голициным. По мнению ученого, перстень мог обронить представитель княжеского рода."У нас уже бывали такие неожиданные находки. В прошлом году неподалеку от этого места мы нашли дореволюционное обручальное кольцо. Может, здесь раньше было место для романтических свиданий?" — рассказал Наумов.Перстень по современным меркам небольшой — 17 размера. Есть предположение, что он женский, так как мужчинам налезает, в лучшем случае, на мизинец."Кто его носил и как он оказался в поле — пусть каждый легенду выстроит сам", — заключил руководитель экспедиции.Сегодня ученые ищут аналоги необычной находки, ее изучение будет продолжено в будущем.Андрей Наумов возглавляет археологические исследования Куликова поля с 2017 года. До него памятник изучал основоположник современной археологии Куликова поля и Тульского края, кандидат исторических наук Михаил Гоняный.

https://ria.ru/20220726/belgu-1805151488.html

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что не найдешь в учебнике, социальный навигатор, куликово поле (заповедник), россия, археология, новости культуры