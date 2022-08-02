https://ria.ru/20220802/krym-1806593482.html

Алупка и Евпатория получат 336 миллионов рублей на создание турмаршрутов

Алупка и Евпатория получат 336 миллионов рублей на создание турмаршрутов - РИА Новости, 02.08.2022

Алупка и Евпатория получат 336 миллионов рублей на создание турмаршрутов

Алупка и Евпатория вошли в число победителей конкурса проектов по обустройству туристических центров городов и получат 215 и 121 миллион рублей соответственно... РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T10:59

2022-08-02T10:59

2022-08-02T13:14

туризм

вадим волченко (министр курортов и туризма крыма)

зарина догузова

евпатория

россия

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

республика крым

туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155699/49/1556994994_0:284:3072:2012_1920x0_80_0_0_9340c35731ffed86fdee5f4e80ffa0ad.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости. Алупка и Евпатория вошли в число победителей конкурса проектов по обустройству туристических центров городов и получат 215 и 121 миллион рублей соответственно на обустройство уличной инфраструктуры и ремонт исторических зданий, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.По его словам, планируется инвестировать полученные средства в создание комфортных условий для передвижения маломобильных групп населения, обустройство уличной инфраструктуры, а также в ремонт исторических зданий, подсветку их фасадов, создание арт-объектов.Как отметил министр курортов и туризма республики Крым Вадим Волченко, новый этап развития этих городов позволит расширить сезон, привлекая не только гостей региона, но и самих крымчан, а также создаст дополнительные рабочие места и в целом позитивно повлияет на экономику муниципалитетов."За счет выделенных правительством РФ средств в этих городах, известных своим историческим наследием, создадут единое культурное и туристические пространство с дополнительными магнитами. Оба проекта раскроют туристический потенциал городов и смогут увеличить загрузку прилегающих средств размещения, так как предполагается круглогодичная работа маршрутов, а также повысят качество предоставления услуг", - сказал журналистам Волченко.Ростуризм выбрал победителей впервые проводимого в РФ конкурса проектов по обустройству туристических центров городов, поддержку получит 31 инициатива на общую сумму в 6 миллиардов рублей, сообщила глава ведомства Зарина Догузова.

https://ria.ru/20220801/rosaviatsiya-1806451035.html

https://ria.ru/20220802/oteli-1806502756.html

евпатория

россия

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вадим волченко (министр курортов и туризма крыма), зарина догузова, евпатория, россия, федеральное агентство по туризму (ростуризм), республика крым, туризм, новости - туризм