https://ria.ru/20220802/krym-1806593482.html
Алупка и Евпатория получат 336 миллионов рублей на создание турмаршрутов
Алупка и Евпатория получат 336 миллионов рублей на создание турмаршрутов - РИА Новости, 02.08.2022
Алупка и Евпатория получат 336 миллионов рублей на создание турмаршрутов
Алупка и Евпатория вошли в число победителей конкурса проектов по обустройству туристических центров городов и получат 215 и 121 миллион рублей соответственно... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T10:59
2022-08-02T10:59
2022-08-02T13:14
туризм
вадим волченко (министр курортов и туризма крыма)
зарина догузова
евпатория
россия
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
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туризм
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости. Алупка и Евпатория вошли в число победителей конкурса проектов по обустройству туристических центров городов и получат 215 и 121 миллион рублей соответственно на обустройство уличной инфраструктуры и ремонт исторических зданий, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.По его словам, планируется инвестировать полученные средства в создание комфортных условий для передвижения маломобильных групп населения, обустройство уличной инфраструктуры, а также в ремонт исторических зданий, подсветку их фасадов, создание арт-объектов.Как отметил министр курортов и туризма республики Крым Вадим Волченко, новый этап развития этих городов позволит расширить сезон, привлекая не только гостей региона, но и самих крымчан, а также создаст дополнительные рабочие места и в целом позитивно повлияет на экономику муниципалитетов."За счет выделенных правительством РФ средств в этих городах, известных своим историческим наследием, создадут единое культурное и туристические пространство с дополнительными магнитами. Оба проекта раскроют туристический потенциал городов и смогут увеличить загрузку прилегающих средств размещения, так как предполагается круглогодичная работа маршрутов, а также повысят качество предоставления услуг", - сказал журналистам Волченко.Ростуризм выбрал победителей впервые проводимого в РФ конкурса проектов по обустройству туристических центров городов, поддержку получит 31 инициатива на общую сумму в 6 миллиардов рублей, сообщила глава ведомства Зарина Догузова.
https://ria.ru/20220801/rosaviatsiya-1806451035.html
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вадим волченко (министр курортов и туризма крыма), зарина догузова, евпатория, россия, федеральное агентство по туризму (ростуризм), республика крым, туризм, новости - туризм
10:59 02.08.2022 (обновлено: 13:14 02.08.2022)
Алупка и Евпатория получат 336 миллионов рублей на создание турмаршрутов
Алупка и Евпатория получат 215 и 121 миллион рублей на обустройство уличной инфраструктуры
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости. Алупка и Евпатория вошли в число победителей конкурса проектов по обустройству туристических центров городов и получат 215 и 121 миллион рублей соответственно на обустройство уличной инфраструктуры и ремонт исторических зданий, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
"По результатам конкурса Алупка получит 215 миллионов рублей, Евпатория – 121 миллион рублей. Евпатория известна одним из лучших в стране городских турмаршрутов "Малый Иерусалим", а в Алупке расположен один из самых посещаемых объектов культурного наследия нашего полуострова – Воронцовский дворец", – написал Аксенов в своем Telegram-канале.
По его словам, планируется инвестировать полученные средства в создание комфортных условий для передвижения маломобильных групп населения, обустройство уличной инфраструктуры, а также в ремонт исторических зданий, подсветку их фасадов, создание арт-объектов.
Как отметил министр курортов и туризма республики Крым Вадим Волченко, новый этап развития этих городов позволит расширить сезон, привлекая не только гостей региона, но и самих крымчан, а также создаст дополнительные рабочие места и в целом позитивно повлияет на экономику муниципалитетов.
"За счет выделенных правительством РФ средств в этих городах, известных своим историческим наследием, создадут единое культурное и туристические пространство с дополнительными магнитами. Оба проекта раскроют туристический потенциал городов и смогут увеличить загрузку прилегающих средств размещения, так как предполагается круглогодичная работа маршрутов, а также повысят качество предоставления услуг", - сказал журналистам Волченко.
Ростуризм выбрал победителей впервые проводимого в РФ конкурса проектов по обустройству туристических центров городов, поддержку получит 31 инициатива на общую сумму в 6 миллиардов рублей, сообщила глава ведомства Зарина Догузова.