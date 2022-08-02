https://ria.ru/20220802/kredit-1806619803.html

Южно-Уральский завод магниевых соединений получил кредит в 54 млн рублей

Южно-Уральский завод магниевых соединений получил кредит в 54 млн рублей - РИА Новости, 02.08.2022

Южно-Уральский завод магниевых соединений получил кредит в 54 млн рублей

Южно-Уральский завод магниевых соединений получил льготный заем в сумме 54,5 миллионов рублей на пополнение оборотных средств, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T12:19

2022-08-02T12:19

2022-08-02T12:19

оренбургская область

денис паслер

оренбургская область

фонд развития промышленности

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0d/1745699464_0:168:3078:1899_1920x0_80_0_0_a2c6606cee842fffa59b646603a97aa8.jpg

ОРЕНБУРГ, 2 авг - РИА Новости. Южно-Уральский завод магниевых соединений получил льготный заем в сумме 54,5 миллионов рублей на пополнение оборотных средств, сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области.Деньги выделены Фондом развития промышленности Оренбургской области в рамках региональной программы "Финансовая поддержка промышленных предприятий в условиях санкций" сроком на два года. Завод сможет приобрести необходимые для производства сырье, материалы, комплектующие.По соглашению с Фондом до конца текущего года завод обеспечит уровень занятости и средней заработной платы для сотрудников, а также увеличит объем реализуемой продукции.В пресс-службе напомнили, что по инициативе губернатора региона Дениса Паслера в марте текущего года были увеличены расходы областного бюджета на поддержку промышленных предприятий на общую сумму 300 миллионов рублей. Средства направляются, в том числе, на льготные займы на пополнение оборотных средств и субсидирование процентных ставок по банковским кредитам промышленных предприятий.

https://ria.ru/20220727/byudzhet-1805322776.html

оренбургская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

денис паслер, оренбургская область, фонд развития промышленности, экономика