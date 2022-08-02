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Южно-Уральский завод магниевых соединений получил кредит в 54 млн рублей
Южно-Уральский завод магниевых соединений получил кредит в 54 млн рублей - РИА Новости, 02.08.2022
Южно-Уральский завод магниевых соединений получил кредит в 54 млн рублей
Южно-Уральский завод магниевых соединений получил льготный заем в сумме 54,5 миллионов рублей на пополнение оборотных средств, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T12:19
2022-08-02T12:19
2022-08-02T12:19
оренбургская область
денис паслер
оренбургская область
фонд развития промышленности
экономика
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ОРЕНБУРГ, 2 авг - РИА Новости. Южно-Уральский завод магниевых соединений получил льготный заем в сумме 54,5 миллионов рублей на пополнение оборотных средств, сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области.Деньги выделены Фондом развития промышленности Оренбургской области в рамках региональной программы "Финансовая поддержка промышленных предприятий в условиях санкций" сроком на два года. Завод сможет приобрести необходимые для производства сырье, материалы, комплектующие.По соглашению с Фондом до конца текущего года завод обеспечит уровень занятости и средней заработной платы для сотрудников, а также увеличит объем реализуемой продукции.В пресс-службе напомнили, что по инициативе губернатора региона Дениса Паслера в марте текущего года были увеличены расходы областного бюджета на поддержку промышленных предприятий на общую сумму 300 миллионов рублей. Средства направляются, в том числе, на льготные займы на пополнение оборотных средств и субсидирование процентных ставок по банковским кредитам промышленных предприятий.
https://ria.ru/20220727/byudzhet-1805322776.html
оренбургская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
денис паслер, оренбургская область, фонд развития промышленности, экономика