https://ria.ru/20220802/kosovo-1806663971.html

Столтенберг призвал все стороны конфликта в Косово к спокойствию

Столтенберг призвал все стороны конфликта в Косово к спокойствию - РИА Новости, 02.08.2022

Столтенберг призвал все стороны конфликта в Косово к спокойствию

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил в своем Twitter, что ввиду ситуации в Косово находится в тесном контакте с Белградом и Приштиной, призывает стороны... РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T14:05

2022-08-02T14:05

2022-08-02T14:22

в мире

альбин курти

косово

обострение ситуации на границе косово и сербии

нато

сербия

йенс столтенберг

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БРЮССЕЛЬ, 2 авг - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил в своем Twitter, что ввиду ситуации в Косово находится в тесном контакте с Белградом и Приштиной, призывает стороны сохранять спокойствие."Поговорил с Альбином Курти о недавней напряженности в Косово и сохраняющейся важности нашей миссии KFOR. Все стороны должны сохранять спокойствие, избегать односторонних действий и поддерживать диалог при посредничестве ЕС. Я остаюсь в тесном контакте с Приштиной и Белградом", - написал он.

https://ria.ru/20220802/kosovo-1806549766.html

косово

сербия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, альбин курти, косово, обострение ситуации на границе косово и сербии, нато, сербия, йенс столтенберг