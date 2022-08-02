https://ria.ru/20220802/kosovo-1806663971.html
Столтенберг призвал все стороны конфликта в Косово к спокойствию
Столтенберг призвал все стороны конфликта в Косово к спокойствию - РИА Новости, 02.08.2022
Столтенберг призвал все стороны конфликта в Косово к спокойствию
Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил в своем Twitter, что ввиду ситуации в Косово находится в тесном контакте с Белградом и Приштиной, призывает стороны... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T14:05
2022-08-02T14:05
2022-08-02T14:22
в мире
альбин курти
косово
обострение ситуации на границе косово и сербии
нато
сербия
йенс столтенберг
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БРЮССЕЛЬ, 2 авг - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил в своем Twitter, что ввиду ситуации в Косово находится в тесном контакте с Белградом и Приштиной, призывает стороны сохранять спокойствие."Поговорил с Альбином Курти о недавней напряженности в Косово и сохраняющейся важности нашей миссии KFOR. Все стороны должны сохранять спокойствие, избегать односторонних действий и поддерживать диалог при посредничестве ЕС. Я остаюсь в тесном контакте с Приштиной и Белградом", - написал он.
https://ria.ru/20220802/kosovo-1806549766.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, альбин курти, косово, обострение ситуации на границе косово и сербии, нато, сербия, йенс столтенберг
Материал дополняется
14:05 02.08.2022 (обновлено: 14:22 02.08.2022)
Столтенберг призвал все стороны конфликта в Косово к спокойствию
Столтенберг призвал все стороны конфликта в Косово избегать односторонних действий