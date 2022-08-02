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Сербия не обращалась к России за содействием по Косово, заявил МИД - РИА Новости, 02.08.2022
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Сербия не обращалась к России за содействием по Косово, заявил МИД
Сербия не обращалась к России за содействием по Косово, заявил МИД - РИА Новости, 02.08.2022
Сербия не обращалась к России за содействием по Косово, заявил МИД
Сербия не обращалась к России с просьбой оказать содействие в урегулировании конфликтной ситуации с Косово, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T14:03
2022-08-02T14:10
в мире
обострение ситуации на границе косово и сербии
косово
сербия
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Сербия не обращалась к России с просьбой оказать содействие в урегулировании конфликтной ситуации с Косово, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Нет", - ответила она на вопрос, обращался ли Белград к Москве с просьбой оказать содействие в урегулировании в Косово.Ситуация вокруг Косово обострилась из-за планов Приштины с 1 августа запретить въезд в регион машин с сербскими номерами и документами. На севере Косово, где проживает много сербов, произошли беспорядки, в ответ власти самопровозглашенной республики стянули туда полицию. Но после просьбы США власти Косово отложили вступление запрета в силу на месяц. В Белграде этот шаг приветствовали, заявив, что руководство Сербии и власти в Приштине были в шаге от серьезного конфликта, но официальному Белграду удалось сохранить мир.
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в мире, обострение ситуации на границе косово и сербии, косово, сербия, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова
14:03 02.08.2022 (обновлено: 14:10 02.08.2022)
 
Сербия не обращалась к России за содействием по Косово, заявил МИД

МИД: Сербия не просила Россию оказать содействие в урегулировании по Косово

© AP Photo / Darko VojinovicГраффити с изображением флагов России и Сербии на улице в Митровице, Косово
Граффити с изображением флагов России и Сербии на улице в Митровице, Косово - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© AP Photo / Darko Vojinovic
Граффити с изображением флагов России и Сербии на улице в Митровице, Косово. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Сербия не обращалась к России с просьбой оказать содействие в урегулировании конфликтной ситуации с Косово, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Нет", - ответила она на вопрос, обращался ли Белград к Москве с просьбой оказать содействие в урегулировании в Косово.
Ситуация вокруг Косово обострилась из-за планов Приштины с 1 августа запретить въезд в регион машин с сербскими номерами и документами. На севере Косово, где проживает много сербов, произошли беспорядки, в ответ власти самопровозглашенной республики стянули туда полицию. Но после просьбы США власти Косово отложили вступление запрета в силу на месяц. В Белграде этот шаг приветствовали, заявив, что руководство Сербии и власти в Приштине были в шаге от серьезного конфликта, но официальному Белграду удалось сохранить мир.
Сотрудники косовской полиции на улице Косовска-Митровицы - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
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В миреОбострение ситуации на границе Косово и СербииКосовоСербияРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария Захарова
 
 
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