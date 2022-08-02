https://ria.ru/20220802/kosovo-1806662767.html
Сербия не обращалась к России за содействием по Косово, заявил МИД
Сербия не обращалась к России за содействием по Косово, заявил МИД - РИА Новости, 02.08.2022
Сербия не обращалась к России за содействием по Косово, заявил МИД
Сербия не обращалась к России с просьбой оказать содействие в урегулировании конфликтной ситуации с Косово, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T14:03
2022-08-02T14:03
2022-08-02T14:10
в мире
обострение ситуации на границе косово и сербии
косово
сербия
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Сербия не обращалась к России с просьбой оказать содействие в урегулировании конфликтной ситуации с Косово, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Нет", - ответила она на вопрос, обращался ли Белград к Москве с просьбой оказать содействие в урегулировании в Косово.Ситуация вокруг Косово обострилась из-за планов Приштины с 1 августа запретить въезд в регион машин с сербскими номерами и документами. На севере Косово, где проживает много сербов, произошли беспорядки, в ответ власти самопровозглашенной республики стянули туда полицию. Но после просьбы США власти Косово отложили вступление запрета в силу на месяц. В Белграде этот шаг приветствовали, заявив, что руководство Сербии и власти в Приштине были в шаге от серьезного конфликта, но официальному Белграду удалось сохранить мир.
https://ria.ru/20220801/serbiya-1806360359.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, обострение ситуации на границе косово и сербии, косово, сербия, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова
14:03 02.08.2022 (обновлено: 14:10 02.08.2022)
Сербия не обращалась к России за содействием по Косово, заявил МИД
МИД: Сербия не просила Россию оказать содействие в урегулировании по Косово