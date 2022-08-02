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В 15 регионах выявили превышение среднего уровня заболеваемости COVID-19 - РИА Новости, 02.08.2022
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В 15 регионах выявили превышение среднего уровня заболеваемости COVID-19
В 15 регионах выявили превышение среднего уровня заболеваемости COVID-19 - РИА Новости, 02.08.2022
В 15 регионах выявили превышение среднего уровня заболеваемости COVID-19
Превышение среднероссийских показателей заболеваемости коронавирусом зарегистрировано в 15 регионах России, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T15:32
2022-08-02T15:32
общество
анна попова
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
коронавирус в россии
здоровье - общество
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МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Превышение среднероссийских показателей заболеваемости коронавирусом зарегистрировано в 15 регионах России, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.Глава Роспотребнадзора Анна Попова провела селекторное совещание с руководителями территориальных органов и учреждений Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации."По итогам 30 недели 2022 года в России зарегистрировано 73 717 случаев заболевания COVID-19. Показатель заболеваемости составил 50,23 на 100 тысяч населения, что на 67,6% выше, чем на прошлой неделе. Превышение средних показателей заболеваемости (50,23 на 100 тысяч населения) зарегистрировано в 15 регионах", - говорится в сообщении.
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общество, анна попова, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус в россии, здоровье - общество
15:32 02.08.2022
 
В 15 регионах выявили превышение среднего уровня заболеваемости COVID-19

Роспотребнадзор зафиксировал превышение заболеваемости COVID-19 в 15 регионах

© РИА Новости / Кирилл БрагаМедицинские работники в инфекционной больнице
Медицинские работники в инфекционной больнице - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© РИА Новости / Кирилл Брага
Медицинские работники в инфекционной больнице. Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Превышение среднероссийских показателей заболеваемости коронавирусом зарегистрировано в 15 регионах России, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова провела селекторное совещание с руководителями территориальных органов и учреждений Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации.
"По итогам 30 недели 2022 года в России зарегистрировано 73 717 случаев заболевания COVID-19. Показатель заболеваемости составил 50,23 на 100 тысяч населения, что на 67,6% выше, чем на прошлой неделе. Превышение средних показателей заболеваемости (50,23 на 100 тысяч населения) зарегистрировано в 15 регионах", - говорится в сообщении.
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15:20
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ОбществоАнна ПоповаРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Коронавирус в РоссииЗдоровье - Общество
 
 
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