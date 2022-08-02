https://ria.ru/20220802/koronavirus-1806697399.html

В 15 регионах выявили превышение среднего уровня заболеваемости COVID-19

В 15 регионах выявили превышение среднего уровня заболеваемости COVID-19 - РИА Новости, 02.08.2022

В 15 регионах выявили превышение среднего уровня заболеваемости COVID-19

Превышение среднероссийских показателей заболеваемости коронавирусом зарегистрировано в 15 регионах России, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T15:32

2022-08-02T15:32

2022-08-02T15:32

общество

анна попова

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

коронавирус в россии

здоровье - общество

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МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Превышение среднероссийских показателей заболеваемости коронавирусом зарегистрировано в 15 регионах России, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.Глава Роспотребнадзора Анна Попова провела селекторное совещание с руководителями территориальных органов и учреждений Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации."По итогам 30 недели 2022 года в России зарегистрировано 73 717 случаев заболевания COVID-19. Показатель заболеваемости составил 50,23 на 100 тысяч населения, что на 67,6% выше, чем на прошлой неделе. Превышение средних показателей заболеваемости (50,23 на 100 тысяч населения) зарегистрировано в 15 регионах", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220802/koronavirus-1806694940.html

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общество, анна попова, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус в россии, здоровье - общество