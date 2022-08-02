https://ria.ru/20220802/kongress-1806615156.html
Минобороны проведет международный антифашистский конгресс на форуме "Армия"
Минобороны проведет международный антифашистский конгресс на форуме "Армия" - РИА Новости, 02.08.2022
Минобороны проведет международный антифашистский конгресс на форуме "Армия"
Российское военное ведомство проведёт в середине августа Международный антифашистский конгресс, он состоится в рамках форума "Армия", сообщил министр обороны РФ РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T12:05
2022-08-02T12:05
2022-08-02T12:05
безопасность
россия
сергей шойгу
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Российское военное ведомство проведёт в середине августа Международный антифашистский конгресс, он состоится в рамках форума "Армия", сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу."В условиях современной военно-политической обстановки особую актуальность приобретает консолидация усилий международного сообщества в борьбе с неонацизмом. В связи с этим министерство обороны приняло решение провести Первый международный антифашистский конгресс. К участию в нем приглашены представители семидесяти четырёх дружественных стран",- сказал Шойгу на селекторном совещании во вторник.В работе будут задействованы федеральные органы власти, международные и российские общественные организации, религиозные объединения, историки, деятели культуры и медийное сообщество, сообщил министр. По его словам, "конгресс призван стать платформой для отстаивания исторической правды о решающем вкладе СССР в разгром фашизма в годы Второй мировой войны, а также для противодействия распространению нацистской идеологии".Конгресс, сообщил Шойгу, будет проводиться в рамках Международного военно-технического форума "Армия", на площадках которого восьмой год демонстрируются высокие возможности российского вооружения, военной техники, а также достижения отечественного оборонно-промышленного комплекса в производстве продукции военного назначения.
https://ria.ru/20220802/pvo-1806609690.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, сергей шойгу, министерство обороны рф (минобороны рф)
Минобороны проведет международный антифашистский конгресс на форуме "Армия"
Шойгу: Минобороны проведет международный антифашистский конгресс на форуме "Армия"
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Российское военное ведомство проведёт в середине августа Международный антифашистский конгресс, он состоится в рамках форума "Армия", сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"В условиях современной военно-политической обстановки особую актуальность приобретает консолидация усилий международного сообщества в борьбе с неонацизмом. В связи с этим министерство обороны приняло решение провести Первый международный антифашистский конгресс. К участию в нем приглашены представители семидесяти четырёх дружественных стран",- сказал Шойгу
на селекторном совещании во вторник.
В работе будут задействованы федеральные органы власти, международные и российские общественные организации, религиозные объединения, историки, деятели культуры и медийное сообщество, сообщил министр. По его словам, "конгресс призван стать платформой для отстаивания исторической правды о решающем вкладе СССР в разгром фашизма в годы Второй мировой войны, а также для противодействия распространению нацистской идеологии".
Конгресс, сообщил Шойгу, будет проводиться в рамках Международного военно-технического форума "Армия", на площадках которого восьмой год демонстрируются высокие возможности российского вооружения, военной техники, а также достижения отечественного оборонно-промышленного комплекса в производстве продукции военного назначения.