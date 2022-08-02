https://ria.ru/20220802/kongress-1806615156.html

Минобороны проведет международный антифашистский конгресс на форуме "Армия"

Минобороны проведет международный антифашистский конгресс на форуме "Армия" - РИА Новости, 02.08.2022

Минобороны проведет международный антифашистский конгресс на форуме "Армия"

Российское военное ведомство проведёт в середине августа Международный антифашистский конгресс, он состоится в рамках форума "Армия", сообщил министр обороны РФ РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T12:05

2022-08-02T12:05

2022-08-02T12:05

безопасность

россия

сергей шойгу

министерство обороны рф (минобороны рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/19/1785343060_0:38:3204:1840_1920x0_80_0_0_843eb83022a05ef54ca7adc16ba90c18.jpg

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Российское военное ведомство проведёт в середине августа Международный антифашистский конгресс, он состоится в рамках форума "Армия", сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу."В условиях современной военно-политической обстановки особую актуальность приобретает консолидация усилий международного сообщества в борьбе с неонацизмом. В связи с этим министерство обороны приняло решение провести Первый международный антифашистский конгресс. К участию в нем приглашены представители семидесяти четырёх дружественных стран",- сказал Шойгу на селекторном совещании во вторник.В работе будут задействованы федеральные органы власти, международные и российские общественные организации, религиозные объединения, историки, деятели культуры и медийное сообщество, сообщил министр. По его словам, "конгресс призван стать платформой для отстаивания исторической правды о решающем вкладе СССР в разгром фашизма в годы Второй мировой войны, а также для противодействия распространению нацистской идеологии".Конгресс, сообщил Шойгу, будет проводиться в рамках Международного военно-технического форума "Армия", на площадках которого восьмой год демонстрируются высокие возможности российского вооружения, военной техники, а также достижения отечественного оборонно-промышленного комплекса в производстве продукции военного назначения.

https://ria.ru/20220802/pvo-1806609690.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, россия, сергей шойгу, министерство обороны рф (минобороны рф)