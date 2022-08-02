11:13 02.08.2022 (обновлено: 11:35 02.08.2022)
"Неделя Андрея Кончаловского" пройдет в театре Моссовета
В театре Моссовета пройдет "Неделя Андрея Кончаловского", посвященная 85-летию режиссера
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкРежиссер Андрей Кончаловский на XXX церемонии вручения Национальной кинематографической премии "НИКА"
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. "Неделя Андрея Кончаловского", посвященная 85-летию режиссера, пройдет со 2 по 7 августа в Государственном академическом театре имени Моссовета, сообщается на сайте постановщика.
Мероприятие откроется фотовыставкой в фойе театра о спектаклях Кончаловского. Затем на основной сцене покажут спектакль "Укрощение строптивой". В течение недели зрители также увидят постановки "Вишневый сад", "Чайка" (показ видеоверсии постановки 2004 года) и "Три сестры".
Также 6 августа в саду "Аквариум" состоится экскурсия-променад в театральный мир режиссера от "Артели Кончаловского" — выпускников его курса в РАТИ-ГИТИС.
"Посетителей экскурсии-променада ждет не просто рассказ или лекция о творчестве Кончаловского, а настоящее интерактивное приключение! В нем будут встречи с персонажами, которых обычно можно увидеть лишь на сцене, увлекательные истории, эксклюзивные визуальные материалы и сюрпризы, о которых мы не рассказываем заранее! Экскурсия-променад предполагает активное взаимодействие артистов и гостей", — уточняется на сайте театра Моссовета.