https://ria.ru/20220802/konchalovskiy-1806581597.html

"Неделя Андрея Кончаловского" пройдет в театре Моссовета

"Неделя Андрея Кончаловского" пройдет в театре Моссовета - РИА Новости, 02.08.2022

"Неделя Андрея Кончаловского" пройдет в театре Моссовета

"Неделя Андрея Кончаловского", посвященная 85-летию режиссера, пройдет со 2 по 7 августа в Государственном академическом театре имени Моссовета, сообщается на... РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T11:13

2022-08-02T11:13

2022-08-02T11:35

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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. "Неделя Андрея Кончаловского", посвященная 85-летию режиссера, пройдет со 2 по 7 августа в Государственном академическом театре имени Моссовета, сообщается на сайте постановщика.Мероприятие откроется фотовыставкой в фойе театра о спектаклях Кончаловского. Затем на основной сцене покажут спектакль "Укрощение строптивой". В течение недели зрители также увидят постановки "Вишневый сад", "Чайка" (показ видеоверсии постановки 2004 года) и "Три сестры".Также 6 августа в саду "Аквариум" состоится экскурсия-променад в театральный мир режиссера от "Артели Кончаловского" — выпускников его курса в РАТИ-ГИТИС."Посетителей экскурсии-променада ждет не просто рассказ или лекция о творчестве Кончаловского, а настоящее интерактивное приключение! В нем будут встречи с персонажами, которых обычно можно увидеть лишь на сцене, увлекательные истории, эксклюзивные визуальные материалы и сюрпризы, о которых мы не рассказываем заранее! Экскурсия-променад предполагает активное взаимодействие артистов и гостей", — уточняется на сайте театра Моссовета.

https://ria.ru/20220731/teatr-1805334598.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, андрей кончаловский, театр имени моссовета, знаменитости, звезды, театр, куда сходить