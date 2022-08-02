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"Неделя Андрея Кончаловского" пройдет в театре Моссовета - РИА Новости, 02.08.2022
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Культура
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"Неделя Андрея Кончаловского" пройдет в театре Моссовета
"Неделя Андрея Кончаловского" пройдет в театре Моссовета - РИА Новости, 02.08.2022
"Неделя Андрея Кончаловского" пройдет в театре Моссовета
"Неделя Андрея Кончаловского", посвященная 85-летию режиссера, пройдет со 2 по 7 августа в Государственном академическом театре имени Моссовета, сообщается на... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T11:13
2022-08-02T11:35
культура
новости культуры
андрей кончаловский
театр имени моссовета
знаменитости
звезды
театр
куда сходить
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. "Неделя Андрея Кончаловского", посвященная 85-летию режиссера, пройдет со 2 по 7 августа в Государственном академическом театре имени Моссовета, сообщается на сайте постановщика.Мероприятие откроется фотовыставкой в фойе театра о спектаклях Кончаловского. Затем на основной сцене покажут спектакль "Укрощение строптивой". В течение недели зрители также увидят постановки "Вишневый сад", "Чайка" (показ видеоверсии постановки 2004 года) и "Три сестры".Также 6 августа в саду "Аквариум" состоится экскурсия-променад в театральный мир режиссера от "Артели Кончаловского" — выпускников его курса в РАТИ-ГИТИС."Посетителей экскурсии-променада ждет не просто рассказ или лекция о творчестве Кончаловского, а настоящее интерактивное приключение! В нем будут встречи с персонажами, которых обычно можно увидеть лишь на сцене, увлекательные истории, эксклюзивные визуальные материалы и сюрпризы, о которых мы не рассказываем заранее! Экскурсия-променад предполагает активное взаимодействие артистов и гостей", — уточняется на сайте театра Моссовета.
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новости культуры, андрей кончаловский, театр имени моссовета, знаменитости, звезды, театр, куда сходить
11:13 02.08.2022 (обновлено: 11:35 02.08.2022)
 
"Неделя Андрея Кончаловского" пройдет в театре Моссовета

В театре Моссовета пройдет "Неделя Андрея Кончаловского", посвященная 85-летию режиссера

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкРежиссер Андрей Кончаловский на XXX церемонии вручения Национальной кинематографической премии "НИКА"
Режиссер Андрей Кончаловский на XXX церемонии вручения Национальной кинематографической премии НИКА - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. "Неделя Андрея Кончаловского", посвященная 85-летию режиссера, пройдет со 2 по 7 августа в Государственном академическом театре имени Моссовета, сообщается на сайте постановщика.
Мероприятие откроется фотовыставкой в фойе театра о спектаклях Кончаловского. Затем на основной сцене покажут спектакль "Укрощение строптивой". В течение недели зрители также увидят постановки "Вишневый сад", "Чайка" (показ видеоверсии постановки 2004 года) и "Три сестры".
Также 6 августа в саду "Аквариум" состоится экскурсия-променад в театральный мир режиссера от "Артели Кончаловского" — выпускников его курса в РАТИ-ГИТИС.
"Посетителей экскурсии-променада ждет не просто рассказ или лекция о творчестве Кончаловского, а настоящее интерактивное приключение! В нем будут встречи с персонажами, которых обычно можно увидеть лишь на сцене, увлекательные истории, эксклюзивные визуальные материалы и сюрпризы, о которых мы не рассказываем заранее! Экскурсия-променад предполагает активное взаимодействие артистов и гостей", — уточняется на сайте театра Моссовета.
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КультураНовости культурыАндрей КончаловскийТеатр имени МоссоветаЗнаменитостизвездыТеатркуда сходить
 
 
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