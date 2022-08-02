https://ria.ru/20220802/kitay-1806749783.html

США на весь мир провоцируют Китай на конфликт, заявили в Госдуме

США на весь мир провоцируют Китай на конфликт, заявили в Госдуме - РИА Новости, 02.08.2022

США на весь мир провоцируют Китай на конфликт, заявили в Госдуме

Возможным визитом спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань Штаты провоцируют Китай на конфликт, заявил глава комитета Госдумы по молодежной... РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T18:02

2022-08-02T18:02

2022-08-02T18:02

в мире

китай

сша

тайвань

конгресс сша

госдума рф

артем метелев (депутат)

нэнси пелоси

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/02/1806753461_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_d95718e38942441e9a89f4829789a390.jpg

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Возможным визитом спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань Штаты провоцируют Китай на конфликт, заявил глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев."Безмозглая американская администрация с нажимом давит на ахиллесову пяту первой экономики мира - Китая, демонстративно на весь мир провоцируя их на конфликт и подбрасывая дровишки в костер третьей мировой", - написал политик в Telegram-канале. Как добавил Метелев, "китайцы это не забудут".Азиатское турне Пелоси, в ходе которого она посетит Сингапур, Японию, Южную Корею и Малайзию, проходит при повышенном мировом внимании в связи с сообщениями о планах приехать на Тайвань. Если визит на китайский остров состоится вопреки протестам Пекина, это станет первым визитом спикера палаты представителей конгресса США с 1997 года. Администрация США, которую председатель КНР предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от возможного визита, заявив, что спикер принимает решения сама.КНР считает остров своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.

https://ria.ru/20220802/kitay-1806513596.html

китай

сша

тайвань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, китай, сша, тайвань, конгресс сша, госдума рф, артем метелев (депутат), нэнси пелоси