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США на весь мир провоцируют Китай на конфликт, заявили в Госдуме - РИА Новости, 02.08.2022
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США на весь мир провоцируют Китай на конфликт, заявили в Госдуме
США на весь мир провоцируют Китай на конфликт, заявили в Госдуме - РИА Новости, 02.08.2022
США на весь мир провоцируют Китай на конфликт, заявили в Госдуме
Возможным визитом спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань Штаты провоцируют Китай на конфликт, заявил глава комитета Госдумы по молодежной... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T18:02
2022-08-02T18:02
в мире
китай
сша
тайвань
конгресс сша
госдума рф
артем метелев (депутат)
нэнси пелоси
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Возможным визитом спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань Штаты провоцируют Китай на конфликт, заявил глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев."Безмозглая американская администрация с нажимом давит на ахиллесову пяту первой экономики мира - Китая, демонстративно на весь мир провоцируя их на конфликт и подбрасывая дровишки в костер третьей мировой", - написал политик в Telegram-канале. Как добавил Метелев, "китайцы это не забудут".Азиатское турне Пелоси, в ходе которого она посетит Сингапур, Японию, Южную Корею и Малайзию, проходит при повышенном мировом внимании в связи с сообщениями о планах приехать на Тайвань. Если визит на китайский остров состоится вопреки протестам Пекина, это станет первым визитом спикера палаты представителей конгресса США с 1997 года. Администрация США, которую председатель КНР предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от возможного визита, заявив, что спикер принимает решения сама.КНР считает остров своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.
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в мире, китай, сша, тайвань, конгресс сша, госдума рф, артем метелев (депутат), нэнси пелоси
18:02 02.08.2022
 
США на весь мир провоцируют Китай на конфликт, заявили в Госдуме

Депутат Метелев: визитом Пелоси на Тайвань США провоцируют Китай на конфликт

© AFP 2022 / Sam YehАмериканский военный самолет с Пелоси в аэропорту Тайбэя
Американский военный самолет с Пелоси в аэропорту Тайбэя - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© AFP 2022 / Sam Yeh
Американский военный самолет с Пелоси в аэропорту Тайбэя. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Возможным визитом спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань Штаты провоцируют Китай на конфликт, заявил глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев.
"Безмозглая американская администрация с нажимом давит на ахиллесову пяту первой экономики мира - Китая, демонстративно на весь мир провоцируя их на конфликт и подбрасывая дровишки в костер третьей мировой", - написал политик в Telegram-канале. Как добавил Метелев, "китайцы это не забудут".
Азиатское турне Пелоси, в ходе которого она посетит Сингапур, Японию, Южную Корею и Малайзию, проходит при повышенном мировом внимании в связи с сообщениями о планах приехать на Тайвань. Если визит на китайский остров состоится вопреки протестам Пекина, это станет первым визитом спикера палаты представителей конгресса США с 1997 года. Администрация США, которую председатель КНР предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от возможного визита, заявив, что спикер принимает решения сама.
КНР считает остров своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.
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В миреКитайСШАТайваньКонгресс СШАГосдума РФАртем Метелев (депутат)Нэнси Пелоси
 
 
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