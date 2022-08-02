США на весь мир провоцируют Китай на конфликт, заявили в Госдуме
Депутат Метелев: визитом Пелоси на Тайвань США провоцируют Китай на конфликт
Американский военный самолет с Пелоси в аэропорту Тайбэя. Архивное фото
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Возможным визитом спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань Штаты провоцируют Китай на конфликт, заявил глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев.
"Безмозглая американская администрация с нажимом давит на ахиллесову пяту первой экономики мира - Китая, демонстративно на весь мир провоцируя их на конфликт и подбрасывая дровишки в костер третьей мировой", - написал политик в Telegram-канале. Как добавил Метелев, "китайцы это не забудут".
Азиатское турне Пелоси, в ходе которого она посетит Сингапур, Японию, Южную Корею и Малайзию, проходит при повышенном мировом внимании в связи с сообщениями о планах приехать на Тайвань. Если визит на китайский остров состоится вопреки протестам Пекина, это станет первым визитом спикера палаты представителей конгресса США с 1997 года. Администрация США, которую председатель КНР предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от возможного визита, заявив, что спикер принимает решения сама.
КНР считает остров своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.