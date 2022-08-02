https://ria.ru/20220802/kherson-1806593323.html
В Херсоне более 50 тысяч человек обратились в гумцентр ЕР
В Херсоне более 50 тысяч человек обратились в гумцентр ЕР - РИА Новости, 02.08.2022
В Херсоне более 50 тысяч человек обратились в гумцентр ЕР
Более 50 тысяч человек обратились за помощью в Центр гуманитарной помощи "Единой России" в Херсоне с начала его работы, сообщил депутат Госдумы, замруководителя РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T10:54
2022-08-02T10:54
2022-08-02T10:54
специальная военная операция на украине
общество
херсон
единая россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/17/1790239144_402:0:2902:1406_1920x0_80_0_0_e9a543cc8ee444883b123f5cf6d85470.jpg
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Более 50 тысяч человек обратились за помощью в Центр гуманитарной помощи "Единой России" в Херсоне с начала его работы, сообщил депутат Госдумы, замруководителя фракции "Единая Россия", руководитель гуманитарной миссии партии по направлению "Юг" Игорь Кастюкевич."Сегодня 2 месяца, как мы запустили работу Центра гуманитарной помощи "Единая Россия" в Херсоне. За это время обратились более 50 тысяч человек, а объёмы розданной гуманитарной помощи составляют порядка 600 тонн!" - написал Кастюкевич в своём Telegram-канале.Он отметил, что в первый месяц работа гуманитарного центра была сконцентрирована на Херсоне - старались максимально помочь жителям города. Сейчас волонтёры помогают ещё и жителям сёл."В Херсоне будем работать адресно, по индивидуальным и коллективным заявкам. Это позволит убрать ещё одну проблему, которая была - большую очередь перед КЦ "Юбилейный", - добавил Кастюкевич.
https://ria.ru/20220731/flot-1806189726.html
https://ria.ru/20220730/kherson-1806073200.html
херсон
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/17/1790239144_519:0:2583:1548_1920x0_80_0_0_6d89ee3dd0d2eeb32d6d2e8bce83ab3b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, херсон, единая россия
В Херсоне более 50 тысяч человек обратились в гумцентр ЕР
В Херсоне более 50 тысяч человек обратились в гуманитарный центр "Единой России"