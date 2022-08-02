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В Херсоне более 50 тысяч человек обратились в гумцентр ЕР - РИА Новости, 02.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
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В Херсоне более 50 тысяч человек обратились в гумцентр ЕР
В Херсоне более 50 тысяч человек обратились в гумцентр ЕР - РИА Новости, 02.08.2022
В Херсоне более 50 тысяч человек обратились в гумцентр ЕР
Более 50 тысяч человек обратились за помощью в Центр гуманитарной помощи "Единой России" в Херсоне с начала его работы, сообщил депутат Госдумы, замруководителя РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T10:54
2022-08-02T10:54
специальная военная операция на украине
общество
херсон
единая россия
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Более 50 тысяч человек обратились за помощью в Центр гуманитарной помощи "Единой России" в Херсоне с начала его работы, сообщил депутат Госдумы, замруководителя фракции "Единая Россия", руководитель гуманитарной миссии партии по направлению "Юг" Игорь Кастюкевич."Сегодня 2 месяца, как мы запустили работу Центра гуманитарной помощи "Единая Россия" в Херсоне. За это время обратились более 50 тысяч человек, а объёмы розданной гуманитарной помощи составляют порядка 600 тонн!" - написал Кастюкевич в своём Telegram-канале.Он отметил, что в первый месяц работа гуманитарного центра была сконцентрирована на Херсоне - старались максимально помочь жителям города. Сейчас волонтёры помогают ещё и жителям сёл."В Херсоне будем работать адресно, по индивидуальным и коллективным заявкам. Это позволит убрать ещё одну проблему, которая была - большую очередь перед КЦ "Юбилейный", - добавил Кастюкевич.
https://ria.ru/20220731/flot-1806189726.html
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общество, херсон, единая россия
10:54 02.08.2022
 
В Херсоне более 50 тысяч человек обратились в гумцентр ЕР

В Херсоне более 50 тысяч человек обратились в гуманитарный центр "Единой России"

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкВид на реку Днепр и Херсон
Вид на реку Днепр и Херсон - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
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Вид на реку Днепр и Херсон. Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Более 50 тысяч человек обратились за помощью в Центр гуманитарной помощи "Единой России" в Херсоне с начала его работы, сообщил депутат Госдумы, замруководителя фракции "Единая Россия", руководитель гуманитарной миссии партии по направлению "Юг" Игорь Кастюкевич.
"Сегодня 2 месяца, как мы запустили работу Центра гуманитарной помощи "Единая Россия" в Херсоне. За это время обратились более 50 тысяч человек, а объёмы розданной гуманитарной помощи составляют порядка 600 тонн!" - написал Кастюкевич в своём Telegram-канале.
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Он отметил, что в первый месяц работа гуманитарного центра была сконцентрирована на Херсоне - старались максимально помочь жителям города. Сейчас волонтёры помогают ещё и жителям сёл.
"В Херсоне будем работать адресно, по индивидуальным и коллективным заявкам. Это позволит убрать ещё одну проблему, которая была - большую очередь перед КЦ "Юбилейный", - добавил Кастюкевич.
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