https://ria.ru/20220802/kherson-1806593323.html

В Херсоне более 50 тысяч человек обратились в гумцентр ЕР

В Херсоне более 50 тысяч человек обратились в гумцентр ЕР - РИА Новости, 02.08.2022

В Херсоне более 50 тысяч человек обратились в гумцентр ЕР

Более 50 тысяч человек обратились за помощью в Центр гуманитарной помощи "Единой России" в Херсоне с начала его работы, сообщил депутат Госдумы, замруководителя РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T10:54

2022-08-02T10:54

2022-08-02T10:54

специальная военная операция на украине

общество

херсон

единая россия

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Более 50 тысяч человек обратились за помощью в Центр гуманитарной помощи "Единой России" в Херсоне с начала его работы, сообщил депутат Госдумы, замруководителя фракции "Единая Россия", руководитель гуманитарной миссии партии по направлению "Юг" Игорь Кастюкевич."Сегодня 2 месяца, как мы запустили работу Центра гуманитарной помощи "Единая Россия" в Херсоне. За это время обратились более 50 тысяч человек, а объёмы розданной гуманитарной помощи составляют порядка 600 тонн!" - написал Кастюкевич в своём Telegram-канале.Он отметил, что в первый месяц работа гуманитарного центра была сконцентрирована на Херсоне - старались максимально помочь жителям города. Сейчас волонтёры помогают ещё и жителям сёл."В Херсоне будем работать адресно, по индивидуальным и коллективным заявкам. Это позволит убрать ещё одну проблему, которая была - большую очередь перед КЦ "Юбилейный", - добавил Кастюкевич.

https://ria.ru/20220731/flot-1806189726.html

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херсон

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, херсон, единая россия