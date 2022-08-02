https://ria.ru/20220802/kazachestvo-1806687451.html
Путин присвоил высший чин атаману Терского казачества Кузнецову
Путин присвоил высший чин атаману Терского казачества Кузнецову - РИА Новости, 02.08.2022
Путин присвоил высший чин атаману Терского казачества Кузнецову
Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении высшего чина атаману Терского войскового казачьего общества Виталию Кузнецову, соответствующий... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T15:03
2022-08-02T15:03
2022-08-02T15:03
общество
россия
владимир путин
российское казачество
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении высшего чина атаману Терского войскового казачьего общества Виталию Кузнецову, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Присвоить высший чин казачьего генерала атаману Терского войскового казачьего общества Кузнецову Виталию Владимировичу", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220226/serga-1774843815.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин, российское казачество
Путин присвоил высший чин атаману Терского казачества Кузнецову
Путин присвоил чин казачьего генерала атаману Терского казачества Виталию Кузнецову