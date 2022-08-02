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Россия и Камбоджа прорабатывают вопрос перехода на нацвалюты - РИА Новости, 02.08.2022
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Россия и Камбоджа прорабатывают вопрос перехода на нацвалюты
Россия и Камбоджа прорабатывают вопрос перехода на нацвалюты - РИА Новости, 02.08.2022
Россия и Камбоджа прорабатывают вопрос перехода на нацвалюты
Вопрос перехода на национальные валюты во взаиморасчетах РФ и Камбоджи находится в проработке, заявил в интервью РИА Новости посол России в Пномпене Анатолий... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T09:04
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россия
камбоджа
сша
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Вопрос перехода на национальные валюты во взаиморасчетах РФ и Камбоджи находится в проработке, заявил в интервью РИА Новости посол России в Пномпене Анатолий Боровик."В части, касающейся взаимодействия в финансовой сфере, нашим партнёрам известны соответствующие российские инициативы, они в проработке", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности перехода на нацвалюты во взаиморасчетах двух стран.Посол отметил, что по итогам 2021 года объем товарооборота между РФ и Камбоджей составил 239,4 миллиона долларов США, однако за первые четыре месяца текущего года показатели товарооборота снизились "с учетом воздействия пандемии, а также незаконных рестрикций со стороны Запада".
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россия, камбоджа, сша, экономика
09:04 02.08.2022
 
Россия и Камбоджа прорабатывают вопрос перехода на нацвалюты

Посол Боровик: Россия и Камбоджа прорабатывают вопрос перехода на нацвалюты

© Фото : Посольство Российской Федерации в КамбоджеЧрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Королевстве Камбоджа Анатолий Боровик
Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Королевстве Камбоджа Анатолий Боровик - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© Фото : Посольство Российской Федерации в Камбодже
Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Королевстве Камбоджа Анатолий Боровик. Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Вопрос перехода на национальные валюты во взаиморасчетах РФ и Камбоджи находится в проработке, заявил в интервью РИА Новости посол России в Пномпене Анатолий Боровик.
"В части, касающейся взаимодействия в финансовой сфере, нашим партнёрам известны соответствующие российские инициативы, они в проработке", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности перехода на нацвалюты во взаиморасчетах двух стран.
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