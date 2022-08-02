https://ria.ru/20220802/kambodzha-1806571535.html
Россия и Камбоджа прорабатывают вопрос перехода на нацвалюты
Россия и Камбоджа прорабатывают вопрос перехода на нацвалюты - РИА Новости, 02.08.2022
Россия и Камбоджа прорабатывают вопрос перехода на нацвалюты
Вопрос перехода на национальные валюты во взаиморасчетах РФ и Камбоджи находится в проработке, заявил в интервью РИА Новости посол России в Пномпене Анатолий... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T09:04
2022-08-02T09:04
2022-08-02T09:04
россия
камбоджа
сша
экономика
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Вопрос перехода на национальные валюты во взаиморасчетах РФ и Камбоджи находится в проработке, заявил в интервью РИА Новости посол России в Пномпене Анатолий Боровик."В части, касающейся взаимодействия в финансовой сфере, нашим партнёрам известны соответствующие российские инициативы, они в проработке", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности перехода на нацвалюты во взаиморасчетах двух стран.Посол отметил, что по итогам 2021 года объем товарооборота между РФ и Камбоджей составил 239,4 миллиона долларов США, однако за первые четыре месяца текущего года показатели товарооборота снизились "с учетом воздействия пандемии, а также незаконных рестрикций со стороны Запада".
https://ria.ru/20220802/dollar-1806553305.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, камбоджа, сша, экономика
Россия и Камбоджа прорабатывают вопрос перехода на нацвалюты
Посол Боровик: Россия и Камбоджа прорабатывают вопрос перехода на нацвалюты