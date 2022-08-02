https://ria.ru/20220802/kambodzha-1806571535.html

Россия и Камбоджа прорабатывают вопрос перехода на нацвалюты

Россия и Камбоджа прорабатывают вопрос перехода на нацвалюты - РИА Новости, 02.08.2022

Россия и Камбоджа прорабатывают вопрос перехода на нацвалюты

Вопрос перехода на национальные валюты во взаиморасчетах РФ и Камбоджи находится в проработке, заявил в интервью РИА Новости посол России в Пномпене Анатолий... РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T09:04

2022-08-02T09:04

2022-08-02T09:04

россия

камбоджа

сша

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/01/1806434749_0:356:2047:1507_1920x0_80_0_0_473d667c524080b554511e5bf92714de.jpg

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Вопрос перехода на национальные валюты во взаиморасчетах РФ и Камбоджи находится в проработке, заявил в интервью РИА Новости посол России в Пномпене Анатолий Боровик."В части, касающейся взаимодействия в финансовой сфере, нашим партнёрам известны соответствующие российские инициативы, они в проработке", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности перехода на нацвалюты во взаиморасчетах двух стран.Посол отметил, что по итогам 2021 года объем товарооборота между РФ и Камбоджей составил 239,4 миллиона долларов США, однако за первые четыре месяца текущего года показатели товарооборота снизились "с учетом воздействия пандемии, а также незаконных рестрикций со стороны Запада".

https://ria.ru/20220802/dollar-1806553305.html

россия

камбоджа

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, камбоджа, сша, экономика