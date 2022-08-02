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На границе с Литвой под Калининградом исчезли очереди грузовиков - РИА Новости, 02.08.2022
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На границе с Литвой под Калининградом исчезли очереди грузовиков
На границе с Литвой под Калининградом исчезли очереди грузовиков - РИА Новости, 02.08.2022
На границе с Литвой под Калининградом исчезли очереди грузовиков
Очереди из фур отсутствуют в обоих направлениях в пункте пропуска в Чернышевском Калининградской области на границе с Литвой, сообщили журналистам в... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T15:09
2022-08-02T15:09
литва
калининградская область
россия
санкции в отношении россии
в мире
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КАЛИНИНГРАД, 2 авг - РИА Новости. Очереди из фур отсутствуют в обоих направлениях в пункте пропуска в Чернышевском Калининградской области на границе с Литвой, сообщили журналистам в пресс-службе региональной таможни."По данным на 9.00 2 августа сотрудники ТП МАПП Чернышевское за сутки оформили 245 грузовиков, прибывших в Калининградскую область, и 212 – выехавших за пределы РФ. Очереди отсутствуют в обоих направлениях", - рассказали в таможне.Проблема с пропуском калининградских грузовиков в Литву обострилась ещё весной. Калининградские дальнобойщики жаловались, что стоять в очереди приходилось по несколько дней. В начале мая на российско-литовской границе на въезд в РФ скапливалось более 500 большегрузов.
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литва, калининградская область, россия, санкции в отношении россии, в мире
15:09 02.08.2022
 
На границе с Литвой под Калининградом исчезли очереди грузовиков

На пункте пропуска в Чернышевский под Калининградом исчезли очереди грузовиков

© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанкГрузовые автомобили у КПП "Чернышевское" в Калининградской области на границе с Литвой
Грузовые автомобили у КПП Чернышевское в Калининградской области на границе с Литвой - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© РИА Новости / Михаил Голенков
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Грузовые автомобили у КПП "Чернышевское" в Калининградской области на границе с Литвой. Архивное фото
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КАЛИНИНГРАД, 2 авг - РИА Новости. Очереди из фур отсутствуют в обоих направлениях в пункте пропуска в Чернышевском Калининградской области на границе с Литвой, сообщили журналистам в пресс-службе региональной таможни.
"По данным на 9.00 2 августа сотрудники ТП МАПП Чернышевское за сутки оформили 245 грузовиков, прибывших в Калининградскую область, и 212 – выехавших за пределы РФ. Очереди отсутствуют в обоих направлениях", - рассказали в таможне.
Проблема с пропуском калининградских грузовиков в Литву обострилась ещё весной. Калининградские дальнобойщики жаловались, что стоять в очереди приходилось по несколько дней. В начале мая на российско-литовской границе на въезд в РФ скапливалось более 500 большегрузов.
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