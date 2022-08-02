https://ria.ru/20220802/kaliningrad-1806690070.html

На границе с Литвой под Калининградом исчезли очереди грузовиков

На границе с Литвой под Калининградом исчезли очереди грузовиков - РИА Новости, 02.08.2022

На границе с Литвой под Калининградом исчезли очереди грузовиков

Очереди из фур отсутствуют в обоих направлениях в пункте пропуска в Чернышевском Калининградской области на границе с Литвой, сообщили журналистам в... РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T15:09

2022-08-02T15:09

2022-08-02T15:09

литва

калининградская область

россия

санкции в отношении россии

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/16/1797304127_0:163:3062:1885_1920x0_80_0_0_0438e0f8b2fe1f3ef5a4d4d76d733ab6.jpg

КАЛИНИНГРАД, 2 авг - РИА Новости. Очереди из фур отсутствуют в обоих направлениях в пункте пропуска в Чернышевском Калининградской области на границе с Литвой, сообщили журналистам в пресс-службе региональной таможни."По данным на 9.00 2 августа сотрудники ТП МАПП Чернышевское за сутки оформили 245 грузовиков, прибывших в Калининградскую область, и 212 – выехавших за пределы РФ. Очереди отсутствуют в обоих направлениях", - рассказали в таможне.Проблема с пропуском калининградских грузовиков в Литву обострилась ещё весной. Калининградские дальнобойщики жаловались, что стоять в очереди приходилось по несколько дней. В начале мая на российско-литовской границе на въезд в РФ скапливалось более 500 большегрузов.

https://radiosputnik.ria.ru/20220729/kaliningrad-1805842873.html

литва

калининградская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

литва, калининградская область, россия, санкции в отношении россии, в мире