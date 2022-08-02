https://ria.ru/20220802/kaliningrad-1806690070.html
На границе с Литвой под Калининградом исчезли очереди грузовиков
На границе с Литвой под Калининградом исчезли очереди грузовиков - РИА Новости, 02.08.2022
На границе с Литвой под Калининградом исчезли очереди грузовиков
Очереди из фур отсутствуют в обоих направлениях в пункте пропуска в Чернышевском Калининградской области на границе с Литвой, сообщили журналистам в... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T15:09
2022-08-02T15:09
2022-08-02T15:09
литва
калининградская область
россия
санкции в отношении россии
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КАЛИНИНГРАД, 2 авг - РИА Новости. Очереди из фур отсутствуют в обоих направлениях в пункте пропуска в Чернышевском Калининградской области на границе с Литвой, сообщили журналистам в пресс-службе региональной таможни."По данным на 9.00 2 августа сотрудники ТП МАПП Чернышевское за сутки оформили 245 грузовиков, прибывших в Калининградскую область, и 212 – выехавших за пределы РФ. Очереди отсутствуют в обоих направлениях", - рассказали в таможне.Проблема с пропуском калининградских грузовиков в Литву обострилась ещё весной. Калининградские дальнобойщики жаловались, что стоять в очереди приходилось по несколько дней. В начале мая на российско-литовской границе на въезд в РФ скапливалось более 500 большегрузов.
https://radiosputnik.ria.ru/20220729/kaliningrad-1805842873.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
литва, калининградская область, россия, санкции в отношении россии, в мире
На границе с Литвой под Калининградом исчезли очереди грузовиков
На пункте пропуска в Чернышевский под Калининградом исчезли очереди грузовиков