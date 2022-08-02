Косовская полиция задержала и избила водителя больницы в Косовска-Митровице
Директор больницы в Косовска-Митровице подтвердил избиение водителя учреждения полицией
© AP Photo / Bojan SlavkovicСотрудники косовской полиции на улице Косовска-Митровицы
© AP Photo / Bojan Slavkovic
Сотрудники косовской полиции на улице Косовска-Митровицы. Архивное фото
БЕЛГРАД, 2 авг – РИА Новости. Спецназ полиции самопровозглашенной республики Косово задержал и избил водителя машины больницы в Косовска-Митровице, заявил директор учреждения Златан Элек.
Доктор Элек сообщил журналистам, что бойцы полицейского спецподразделения ROSU, вооруженные автоматическим оружием, задержали серба близ места Рударе под городом Звечан, где в воскресенье была блокирована трасса. Речь идет о водителе Деяне Спахиче, который перевозил лекарства и медицинские средства из поликлиники в поселке Лешак для больницы Косовска-Митровицы.
"Нашего водителя остановили, избили, задержали и отвезли вместе с машиной в неизвестном направлении", - цитирует директора больницы издание "Вечерне новости".
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