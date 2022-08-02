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Косовская полиция задержала и избила водителя больницы в Косовска-Митровице

Косовская полиция задержала и избила водителя больницы в Косовска-Митровице - РИА Новости, 02.08.2022

Косовская полиция задержала и избила водителя больницы в Косовска-Митровице

Спецназ полиции самопровозглашенной республики Косово задержал и избил водителя машины больницы в Косовска-Митровице, заявил директор учреждения Златан Элек. РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T17:24

2022-08-02T17:24

2022-08-02T17:24

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сербия

александр вучич

александр боцан-харченко

косовска-митровица

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БЕЛГРАД, 2 авг – РИА Новости. Спецназ полиции самопровозглашенной республики Косово задержал и избил водителя машины больницы в Косовска-Митровице, заявил директор учреждения Златан Элек.Доктор Элек сообщил журналистам, что бойцы полицейского спецподразделения ROSU, вооруженные автоматическим оружием, задержали серба близ места Рударе под городом Звечан, где в воскресенье была блокирована трасса. Речь идет о водителе Деяне Спахиче, который перевозил лекарства и медицинские средства из поликлиники в поселке Лешак для больницы Косовска-Митровицы.Президент Сербии Александр Вучич во вторник проинформировал посла России Александра Боцан-Харченко о последних шагах косовоалбанских властей, приведших к дестабилизации в крае и поддержании мира в Косово.Директор канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович заявил в понедельник, что руководство Сербии и власти самопровозглашенной республики Косово были в шаге от серьезного конфликта в ночь на понедельник, но официальному Белграду удалось сохранить мир. Полиция самопровозглашенной республики сообщила вечером в понедельник, что убраны все баррикады на севере Косово и восстановлено движение на обоих заблокированных ранее КПП "Ярине" и "Брняк" на севере края.

https://ria.ru/20220802/kosovo-1806662767.html

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в мире, косово, сербия, александр вучич, александр боцан-харченко, косовска-митровица