https://ria.ru/20220802/iran-1806657954.html
Россия надеется на возобновление иранской ядерной сделки, заявил Песков
Россия надеется на возобновление иранской ядерной сделки, заявил Песков - РИА Новости, 02.08.2022
Россия надеется на возобновление иранской ядерной сделки, заявил Песков
По ядерной сделке с Ираном есть новые реалии, связанные с недружественными шагами Запада, но Россия надеется на скорейшее возобновление договора, сообщил... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T13:50
2022-08-02T13:50
2022-08-02T13:50
джо байден
россия
иран
сша
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
в мире
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. По ядерной сделке с Ираном есть новые реалии, связанные с недружественными шагами Запада, но Россия надеется на скорейшее возобновление договора, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее президент США Джо Байден сообщил о том, что США разработали предложения для возвращения к полному соблюдению СВПД, чтобы Иран не получил ядерное оружие."Насколько мы понимаем, там продолжается ещё работа. Есть несколько вопросов на повестке дня. Кроме того, существуют определенные новые реалии, связанные с недружественными шагами стран коллективного Запада против Российской Федерации, которые косвенно проецируются на некоторые положения возможной сделки. Это тоже еще предстоит доработать. Но мы разумеется хотели бы, чтобы эта сделка была возобновлена как можно скорее", - сообщил Песков, отвечая на вопрос, передавали ли эти предложения России и как в Кремле их оценивают.
https://ria.ru/20220731/iran-1806267296.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
джо байден, россия, иран, сша, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), в мире
Россия надеется на возобновление иранской ядерной сделки, заявил Песков
Пресс-секретарь Песков: Россия надеется на возобновление иранской ядерной сделки