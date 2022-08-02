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Россия надеется на возобновление иранской ядерной сделки, заявил Песков - РИА Новости, 02.08.2022
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Россия надеется на возобновление иранской ядерной сделки, заявил Песков
Россия надеется на возобновление иранской ядерной сделки, заявил Песков - РИА Новости, 02.08.2022
Россия надеется на возобновление иранской ядерной сделки, заявил Песков
По ядерной сделке с Ираном есть новые реалии, связанные с недружественными шагами Запада, но Россия надеется на скорейшее возобновление договора, сообщил... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T13:50
2022-08-02T13:50
джо байден
россия
иран
сша
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
в мире
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. По ядерной сделке с Ираном есть новые реалии, связанные с недружественными шагами Запада, но Россия надеется на скорейшее возобновление договора, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее президент США Джо Байден сообщил о том, что США разработали предложения для возвращения к полному соблюдению СВПД, чтобы Иран не получил ядерное оружие."Насколько мы понимаем, там продолжается ещё работа. Есть несколько вопросов на повестке дня. Кроме того, существуют определенные новые реалии, связанные с недружественными шагами стран коллективного Запада против Российской Федерации, которые косвенно проецируются на некоторые положения возможной сделки. Это тоже еще предстоит доработать. Но мы разумеется хотели бы, чтобы эта сделка была возобновлена как можно скорее", - сообщил Песков, отвечая на вопрос, передавали ли эти предложения России и как в Кремле их оценивают.
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россия
иран
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джо байден, россия, иран, сша, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), в мире
13:50 02.08.2022
 
Россия надеется на возобновление иранской ядерной сделки, заявил Песков

Пресс-секретарь Песков: Россия надеется на возобновление иранской ядерной сделки

© РИА Новости / Антон Быстров / Перейти в фотобанкФлаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© РИА Новости / Антон Быстров
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Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана. Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. По ядерной сделке с Ираном есть новые реалии, связанные с недружественными шагами Запада, но Россия надеется на скорейшее возобновление договора, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее президент США Джо Байден сообщил о том, что США разработали предложения для возвращения к полному соблюдению СВПД, чтобы Иран не получил ядерное оружие.
"Насколько мы понимаем, там продолжается ещё работа. Есть несколько вопросов на повестке дня. Кроме того, существуют определенные новые реалии, связанные с недружественными шагами стран коллективного Запада против Российской Федерации, которые косвенно проецируются на некоторые положения возможной сделки. Это тоже еще предстоит доработать. Но мы разумеется хотели бы, чтобы эта сделка была возобновлена как можно скорее", - сообщил Песков, отвечая на вопрос, передавали ли эти предложения России и как в Кремле их оценивают.
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
31 июля, 19:17
Иран заявил о готовности продолжить переговоры по ядерной сделке
 
Джо БайденРоссияИранСШАСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)В мире
 
 
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