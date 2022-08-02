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В Ингушетии за последние три года открыли более 70 центров "Точка роста" - РИА Новости, 02.08.2022
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https://ria.ru/20220802/ingushetiya-1806659314.html
В Ингушетии за последние три года открыли более 70 центров "Точка роста"
В Ингушетии за последние три года открыли более 70 центров "Точка роста" - РИА Новости, 02.08.2022
В Ингушетии за последние три года открыли более 70 центров "Точка роста"
Власти Ингушетии за последние три года открыли в школах республики больше 70 многофункциональных центров "Точка роста", до конца текущего года будут открыты еще РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T13:54
2022-08-02T13:54
республика ингушетия
общество
малгобек
магас
республика ингушетия
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НАЛЬЧИК, 2 авг – РИА Новости. Власти Ингушетии за последние три года открыли в школах республики больше 70 многофункциональных центров "Точка роста", до конца текущего года будут открыты еще 12 таких центров, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов."Число многофункциональных центров по обучению инновационным технологиям "Точка роста" в Ингушетии постоянно растет. За три года реализации проекта были открыты 59 образовательных площадок, в которых проходили обучение порядка трех тысяч школьников. Сейчас функционирует уже 71 центр, в них работают опытные педагоги, прошедшие курсы повышения квалификации", - написал Калиматов в своем Telegram-канале.Он добавил, что в текущем году "Точки роста" будут созданы еще в 12 школах в городах Сунжа, Малгобек, Карабулак, Магас и селениях Вежарий-Юрт, Сагопши, Пседах, Нестеровское, Галашки и Средние Ачалуки. На их создание власти республики потратят почти 19 миллионов рублей."Мы намерены уделять таким образовательным проектам самое пристальное внимание и контролировать ход их реализации. Учащиеся сельских и городских школ республики не должны чувствовать разницы в условиях обучения. Ведь при поступлении в вузы, требования к ним одинаковые, никто не делает особого снисхождения выпускникам сельских школ или школ из малых городов. Сегодня цифровая и техническая грамотность – это основа современных знаний и почти обязательное условие востребованности на рынке труда", - подчеркнул Калиматов.
https://ria.ru/20220719/tochka-1803545203.html
https://realty.ria.ru/20220727/shkoly-1805424625.html
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общество, малгобек, магас, республика ингушетия
13:54 02.08.2022
 
В Ингушетии за последние три года открыли более 70 центров "Точка роста"

В школах Ингушетии за последние три года открыли более 70 центров "Точка роста"

© РИА Новости / Александр ГальперинТочки роста для школ: как улучшить образовательные результаты учеников
Точки роста для школ: как улучшить образовательные результаты учеников - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
Точки роста для школ: как улучшить образовательные результаты учеников. Архивное фото
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НАЛЬЧИК, 2 авг – РИА Новости. Власти Ингушетии за последние три года открыли в школах республики больше 70 многофункциональных центров "Точка роста", до конца текущего года будут открыты еще 12 таких центров, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов.
"Число многофункциональных центров по обучению инновационным технологиям "Точка роста" в Ингушетии постоянно растет. За три года реализации проекта были открыты 59 образовательных площадок, в которых проходили обучение порядка трех тысяч школьников. Сейчас функционирует уже 71 центр, в них работают опытные педагоги, прошедшие курсы повышения квалификации", - написал Калиматов в своем Telegram-канале.
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Он добавил, что в текущем году "Точки роста" будут созданы еще в 12 школах в городах Сунжа, Малгобек, Карабулак, Магас и селениях Вежарий-Юрт, Сагопши, Пседах, Нестеровское, Галашки и Средние Ачалуки. На их создание власти республики потратят почти 19 миллионов рублей.
"Мы намерены уделять таким образовательным проектам самое пристальное внимание и контролировать ход их реализации. Учащиеся сельских и городских школ республики не должны чувствовать разницы в условиях обучения. Ведь при поступлении в вузы, требования к ним одинаковые, никто не делает особого снисхождения выпускникам сельских школ или школ из малых городов. Сегодня цифровая и техническая грамотность – это основа современных знаний и почти обязательное условие востребованности на рынке труда", - подчеркнул Калиматов.
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