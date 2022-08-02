https://ria.ru/20220802/ingushetiya-1806659314.html
В Ингушетии за последние три года открыли более 70 центров "Точка роста"
В Ингушетии за последние три года открыли более 70 центров "Точка роста" - РИА Новости, 02.08.2022
В Ингушетии за последние три года открыли более 70 центров "Точка роста"
Власти Ингушетии за последние три года открыли в школах республики больше 70 многофункциональных центров "Точка роста", до конца текущего года будут открыты еще РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T13:54
2022-08-02T13:54
2022-08-02T13:54
республика ингушетия
общество
малгобек
магас
республика ингушетия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1762016998_0:440:2793:2011_1920x0_80_0_0_1206922aef256c66277682016b350b71.jpg
НАЛЬЧИК, 2 авг – РИА Новости. Власти Ингушетии за последние три года открыли в школах республики больше 70 многофункциональных центров "Точка роста", до конца текущего года будут открыты еще 12 таких центров, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов."Число многофункциональных центров по обучению инновационным технологиям "Точка роста" в Ингушетии постоянно растет. За три года реализации проекта были открыты 59 образовательных площадок, в которых проходили обучение порядка трех тысяч школьников. Сейчас функционирует уже 71 центр, в них работают опытные педагоги, прошедшие курсы повышения квалификации", - написал Калиматов в своем Telegram-канале.Он добавил, что в текущем году "Точки роста" будут созданы еще в 12 школах в городах Сунжа, Малгобек, Карабулак, Магас и селениях Вежарий-Юрт, Сагопши, Пседах, Нестеровское, Галашки и Средние Ачалуки. На их создание власти республики потратят почти 19 миллионов рублей."Мы намерены уделять таким образовательным проектам самое пристальное внимание и контролировать ход их реализации. Учащиеся сельских и городских школ республики не должны чувствовать разницы в условиях обучения. Ведь при поступлении в вузы, требования к ним одинаковые, никто не делает особого снисхождения выпускникам сельских школ или школ из малых городов. Сегодня цифровая и техническая грамотность – это основа современных знаний и почти обязательное условие востребованности на рынке труда", - подчеркнул Калиматов.
https://ria.ru/20220719/tochka-1803545203.html
https://realty.ria.ru/20220727/shkoly-1805424625.html
малгобек
магас
республика ингушетия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1762016998_31:0:2762:2048_1920x0_80_0_0_424781452d6cc272219c6d941bd07a5f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, малгобек, магас, республика ингушетия
В Ингушетии за последние три года открыли более 70 центров "Точка роста"
В школах Ингушетии за последние три года открыли более 70 центров "Точка роста"