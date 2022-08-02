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В Волчанске открыли пункт для оформления российского гражданства - РИА Новости, 02.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220802/grazhdanstvo-1806797313.html
В Волчанске открыли пункт для оформления российского гражданства
В Волчанске открыли пункт для оформления российского гражданства - РИА Новости, 02.08.2022
В Волчанске открыли пункт для оформления российского гражданства
Второй пункт приема документов для оформления российского гражданства открыли на освобожденных территориях Харьковской области - в городе Волчанск, сообщили РИА РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T21:07
2022-08-02T21:07
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
волчанск
россия
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Второй пункт приема документов для оформления российского гражданства открыли на освобожденных территориях Харьковской области - в городе Волчанск, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации региона.Ранее сообщалось, что 29 июля в Купянске Харьковской области начался прием документов на получение гражданства России."Еще один пункт приема документов на получения российского гражданства открылся в Харьковской области. Теперь желание получить паспорт РФ осуществится у жителей Волчанска", - сообщили в ведомстве.В ходе спецоперации на Украине силы России и ЛНР взяли под контроль часть Харьковской области. Администрация Харьковской области создала четыре районные администрации на подконтрольных территориях с административными центрами в городах Волчанск, Изюм, Купянск и поселке Казачья Лопань. В регионе используется бивалютная система - в ходу как украинская гривна, так и российский рубль. Жителям этих районов выплачиваются единоразовые пособия.
https://ria.ru/20220725/ukraina-1804737237.html
харьковская область
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в мире, харьковская область, волчанск, россия, украина, ситуация в днр и лнр
21:07 02.08.2022
 
В Волчанске открыли пункт для оформления российского гражданства

В Харьковской области открыли второй пункт для оформления российского гражданства

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкРоссийский паспорт
Российский паспорт - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Второй пункт приема документов для оформления российского гражданства открыли на освобожденных территориях Харьковской области - в городе Волчанск, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации региона.
Ранее сообщалось, что 29 июля в Купянске Харьковской области начался прием документов на получение гражданства России.
"Еще один пункт приема документов на получения российского гражданства открылся в Харьковской области. Теперь желание получить паспорт РФ осуществится у жителей Волчанска", - сообщили в ведомстве.
В ходе спецоперации на Украине силы России и ЛНР взяли под контроль часть Харьковской области. Администрация Харьковской области создала четыре районные администрации на подконтрольных территориях с административными центрами в городах Волчанск, Изюм, Купянск и поселке Казачья Лопань. В регионе используется бивалютная система - в ходу как украинская гривна, так и российский рубль. Жителям этих районов выплачиваются единоразовые пособия.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковская областьВолчанскРоссияУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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