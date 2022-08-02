Рейтинг@Mail.ru
Хабаровский край выиграл грант для кластера "Водный транспорт" - РИА Новости, 02.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хабаровский край
Хабаровский край
https://ria.ru/20220802/grant-1806567168.html
Хабаровский край выиграл грант для кластера "Водный транспорт"
Хабаровский край выиграл грант для кластера "Водный транспорт" - РИА Новости, 02.08.2022
Хабаровский край выиграл грант для кластера "Водный транспорт"
Хабаровскому краю из федерального бюджета выделят 100 миллионов рублей на обустройство кластера "Водный транспорт" на базе хабаровского колледжа, сообщил... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T08:07
2022-08-02T08:07
хабаровский край
владимир путин
хабаровский край
россия
амурское пароходство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/15/1729308028_77:0:2999:1644_1920x0_80_0_0_2577cafd557be861282e86c3ff375e2b.jpg
ХАБАРОВСК, 2 авг - РИА Новости. Хабаровскому краю из федерального бюджета выделят 100 миллионов рублей на обустройство кластера "Водный транспорт" на базе хабаровского колледжа, сообщил губернатор Михаил Дегтярев.Подведены итоги конкурса Минпросвещения России среди учреждений среднего профессионального образования на получение грантов для создания и развития образовательно-производственных центров по федеральному проекту "Профессионалитет"."Хабаровский край присоединился к федеральному проекту "Профессионалитет". В 2023 году региону выделят еще 100 миллионов рублей на обустройство кластера "Водный транспорт" на базе Хабаровского колледжа водного транспорта и промышленности. Грант будет направлен на приобретение оборудования и ремонт мастерских. Учеба в колледже будет максимально ориентирована на практику", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале.Как уточнили в министерстве образования и науки края, партнером проекта выступают Амурское пароходство и Хабаровская ремонтно-эксплуатационная база флота.Глава региона отметил, что 1 сентября абитуриенты придут не просто в колледжи, они будут обучаться в образовательно-производственных кластерах. Уже с первого курса учащихся будет вести наставник с профильного предприятия, после окончания - гарантированное трудоустройство.Губернатор также напомнил, что на базе Губернаторского авиастроительного колледжа в партнерстве с Комсомольским авиационным заводом имени Юрия Гагарина создан кластер "Машиностроение". "Железнодорожный" кластер открыт в Хабаровском техникуме железнодорожного транспорта, партнером здесь выступает ОАО "Российские железные дороги". По показателю потребностей в конкретных рабочих специальностях и их подготовке - Хабаровский край на первом месте в Дальневосточном федеральном округе и на третьем месте в России, сообщил Дегтярев.Федеральный проект "Профессионалитет" – одна из 42 инициатив социально-экономического развития до 2030 года, инициированных президентом России Владимиром Путиным. Цель проекта – обеспечить подготовку специалистов по востребованным профессиям и специальностям в сокращенные сроки: до двух лет для рабочих профессий и специальностей, до трёх - для более технологичных. Это позволит выстроить отраслевую модель подготовки кадров, синхронизированную с запросами рынка труда и обеспечить занятость выпускников.
https://ria.ru/20220730/khabarovsk-1806016580.html
https://ria.ru/20220725/khabarovsk-1804758268.html
хабаровский край
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/15/1729308028_457:0:3188:2048_1920x0_80_0_0_b8a30686522a50850441dd92a4514e19.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, хабаровский край, россия, амурское пароходство
08:07 02.08.2022
 
Хабаровский край выиграл грант для кластера "Водный транспорт"

Хабаровский край выиграл грант на сто миллионов рублей для кластера "Водный транспорт"

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПлощадь Ленина в Хабаровске
Площадь Ленина в Хабаровске - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Площадь Ленина в Хабаровске. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 2 авг - РИА Новости. Хабаровскому краю из федерального бюджета выделят 100 миллионов рублей на обустройство кластера "Водный транспорт" на базе хабаровского колледжа, сообщил губернатор Михаил Дегтярев.
Подведены итоги конкурса Минпросвещения России среди учреждений среднего профессионального образования на получение грантов для создания и развития образовательно-производственных центров по федеральному проекту "Профессионалитет".
Хабаровск - РИА Новости, 1920, 30.07.2022
30 июля, 06:05Хабаровский край
Дегтярев представил в Москве мастер-план развития Хабаровска
"Хабаровский край присоединился к федеральному проекту "Профессионалитет". В 2023 году региону выделят еще 100 миллионов рублей на обустройство кластера "Водный транспорт" на базе Хабаровского колледжа водного транспорта и промышленности. Грант будет направлен на приобретение оборудования и ремонт мастерских. Учеба в колледже будет максимально ориентирована на практику", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале.
Как уточнили в министерстве образования и науки края, партнером проекта выступают Амурское пароходство и Хабаровская ремонтно-эксплуатационная база флота.
Глава региона отметил, что 1 сентября абитуриенты придут не просто в колледжи, они будут обучаться в образовательно-производственных кластерах. Уже с первого курса учащихся будет вести наставник с профильного предприятия, после окончания - гарантированное трудоустройство.
Губернатор также напомнил, что на базе Губернаторского авиастроительного колледжа в партнерстве с Комсомольским авиационным заводом имени Юрия Гагарина создан кластер "Машиностроение". "Железнодорожный" кластер открыт в Хабаровском техникуме железнодорожного транспорта, партнером здесь выступает ОАО "Российские железные дороги". По показателю потребностей в конкретных рабочих специальностях и их подготовке - Хабаровский край на первом месте в Дальневосточном федеральном округе и на третьем месте в России, сообщил Дегтярев.
Федеральный проект "Профессионалитет" – одна из 42 инициатив социально-экономического развития до 2030 года, инициированных президентом России Владимиром Путиным. Цель проекта – обеспечить подготовку специалистов по востребованным профессиям и специальностям в сокращенные сроки: до двух лет для рабочих профессий и специальностей, до трёх - для более технологичных. Это позволит выстроить отраслевую модель подготовки кадров, синхронизированную с запросами рынка труда и обеспечить занятость выпускников.
Хабаровск - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
25 июля, 12:51Хабаровский край
Власти оценили градостроительный потенциал Хабаровска
 
Хабаровский крайВладимир ПутинХабаровский крайРоссияАмурское пароходство
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала