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Хабаровский край выиграл грант для кластера "Водный транспорт"

Хабаровский край выиграл грант для кластера "Водный транспорт" - РИА Новости, 02.08.2022

Хабаровский край выиграл грант для кластера "Водный транспорт"

Хабаровскому краю из федерального бюджета выделят 100 миллионов рублей на обустройство кластера "Водный транспорт" на базе хабаровского колледжа, сообщил... РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T08:07

2022-08-02T08:07

2022-08-02T08:07

хабаровский край

владимир путин

хабаровский край

россия

амурское пароходство

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ХАБАРОВСК, 2 авг - РИА Новости. Хабаровскому краю из федерального бюджета выделят 100 миллионов рублей на обустройство кластера "Водный транспорт" на базе хабаровского колледжа, сообщил губернатор Михаил Дегтярев.Подведены итоги конкурса Минпросвещения России среди учреждений среднего профессионального образования на получение грантов для создания и развития образовательно-производственных центров по федеральному проекту "Профессионалитет"."Хабаровский край присоединился к федеральному проекту "Профессионалитет". В 2023 году региону выделят еще 100 миллионов рублей на обустройство кластера "Водный транспорт" на базе Хабаровского колледжа водного транспорта и промышленности. Грант будет направлен на приобретение оборудования и ремонт мастерских. Учеба в колледже будет максимально ориентирована на практику", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале.Как уточнили в министерстве образования и науки края, партнером проекта выступают Амурское пароходство и Хабаровская ремонтно-эксплуатационная база флота.Глава региона отметил, что 1 сентября абитуриенты придут не просто в колледжи, они будут обучаться в образовательно-производственных кластерах. Уже с первого курса учащихся будет вести наставник с профильного предприятия, после окончания - гарантированное трудоустройство.Губернатор также напомнил, что на базе Губернаторского авиастроительного колледжа в партнерстве с Комсомольским авиационным заводом имени Юрия Гагарина создан кластер "Машиностроение". "Железнодорожный" кластер открыт в Хабаровском техникуме железнодорожного транспорта, партнером здесь выступает ОАО "Российские железные дороги". По показателю потребностей в конкретных рабочих специальностях и их подготовке - Хабаровский край на первом месте в Дальневосточном федеральном округе и на третьем месте в России, сообщил Дегтярев.Федеральный проект "Профессионалитет" – одна из 42 инициатив социально-экономического развития до 2030 года, инициированных президентом России Владимиром Путиным. Цель проекта – обеспечить подготовку специалистов по востребованным профессиям и специальностям в сокращенные сроки: до двух лет для рабочих профессий и специальностей, до трёх - для более технологичных. Это позволит выстроить отраслевую модель подготовки кадров, синхронизированную с запросами рынка труда и обеспечить занятость выпускников.

https://ria.ru/20220730/khabarovsk-1806016580.html

https://ria.ru/20220725/khabarovsk-1804758268.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир путин, хабаровский край, россия, амурское пароходство