https://ria.ru/20220802/gorlovka-1806587651.html
Школа в Горловке пострадала из-за украинского обстрела
Школа в Горловке пострадала из-за украинского обстрела - РИА Новости, 02.08.2022
Школа в Горловке пострадала из-за украинского обстрела
Общеобразовательная школа в Горловке попала под огонь украинских войск, она получила повреждения, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T10:34
2022-08-02T10:34
2022-08-02T10:34
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 2 авг – РИА Новости. Общеобразовательная школа в Горловке попала под огонь украинских войск, она получила повреждения, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики."Вооруженные формирования Украины нанесли удар по Горловке, под огнем школа №42. В результате обстрела жилых кварталов украинские снаряды повредили общеобразовательную школу №42 по ул. Туполева", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
https://ria.ru/20220731/donbass-1805950677.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Школа в Горловке пострадала из-за украинского обстрела
Горловская СОШ номер 42 получила повреждения из-за обстрела со стороны Украины