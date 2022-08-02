https://ria.ru/20220802/gorlovka-1806587651.html

Школа в Горловке пострадала из-за украинского обстрела

Школа в Горловке пострадала из-за украинского обстрела - РИА Новости, 02.08.2022

Школа в Горловке пострадала из-за украинского обстрела

Общеобразовательная школа в Горловке попала под огонь украинских войск, она получила повреждения, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной... РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T10:34

2022-08-02T10:34

2022-08-02T10:34

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецкая народная республика

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 2 авг – РИА Новости. Общеобразовательная школа в Горловке попала под огонь украинских войск, она получила повреждения, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики."Вооруженные формирования Украины нанесли удар по Горловке, под огнем школа №42. В результате обстрела жилых кварталов украинские снаряды повредили общеобразовательную школу №42 по ул. Туполева", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".

https://ria.ru/20220731/donbass-1805950677.html

горловка

донецкая народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр