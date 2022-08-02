https://ria.ru/20220802/gazprom-1806671459.html

В Кремле переадресовали "Газпрому" вопрос о турбине для "Северного потока"

В Кремле переадресовали "Газпрому" вопрос о турбине для "Северного потока" - РИА Новости, 02.08.2022

В Кремле переадресовали "Газпрому" вопрос о турбине для "Северного потока"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков затруднился ответить на вопрос о местонахождении турбины Siemens для "Северного потока", которая после ремонта... РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T14:24

2022-08-02T14:24

2022-08-02T14:24

экономика

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россия

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газпром

северный поток

siemens

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков затруднился ответить на вопрос о местонахождении турбины Siemens для "Северного потока", которая после ремонта была отправлена из Канады в Германию, и переадресовал вопрос в "Газпром"."Вот этого я вам точно не могу сказать. Это у "Газпрома", пожалуйста, выясняйте", - сказал Песков журналистам.Накануне в кабмине ФРГ заявили, что не могут назвать "физическое местонахождение" турбины Siemens для "Северного потока"."Северный поток" - основной маршрут поставок газа "Газпрома" в Европу - с середины июня работал на уровне 40% пропускной мощности. "Газпром" объяснял ограничение задержками в возврате немецкой Siemens из ремонта газоперекачивающих агрегатов, которые использовались для подачи газа в трубопровод. Особая сложность возникла с возвратом турбины из Канады - по последним озвученным данным, пока двигатель добрался только до Германии. С 25 июля из-за выбытия еще одной турбины производительность компрессорной станции упала до 20% мощности газопровода.В Европе периодически заявляют, что проблемы с турбинами не могут быть реальной причиной падения потока газа. Российская сторона же неоднократно подчеркивала, что сокращение поставок по "Северному потоку" обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с ремонтом газоперекачивающих агрегатов. Так, президент России Владимир Путин заявил, что "Газпром" выполняет и намерен выполнять все свои обязательства, готов качать столько, сколько нужно.

https://ria.ru/20220801/gaz-1806380786.html

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экономика, цены на нефть, германия, россия, владимир путин, газпром, северный поток, siemens, канада