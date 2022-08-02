Рейтинг@Mail.ru
В Кремле переадресовали "Газпрому" вопрос о турбине для "Северного потока" - РИА Новости, 02.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220802/gazprom-1806671459.html
В Кремле переадресовали "Газпрому" вопрос о турбине для "Северного потока"
В Кремле переадресовали "Газпрому" вопрос о турбине для "Северного потока" - РИА Новости, 02.08.2022
В Кремле переадресовали "Газпрому" вопрос о турбине для "Северного потока"
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков затруднился ответить на вопрос о местонахождении турбины Siemens для "Северного потока", которая после ремонта... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T14:24
2022-08-02T14:24
экономика
цены на нефть
германия
россия
владимир путин
газпром
северный поток
siemens
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0b/1801742281_0:23:3063:1746_1920x0_80_0_0_87754b56124a159e315643b1772a8010.jpg
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков затруднился ответить на вопрос о местонахождении турбины Siemens для "Северного потока", которая после ремонта была отправлена из Канады в Германию, и переадресовал вопрос в "Газпром"."Вот этого я вам точно не могу сказать. Это у "Газпрома", пожалуйста, выясняйте", - сказал Песков журналистам.Накануне в кабмине ФРГ заявили, что не могут назвать "физическое местонахождение" турбины Siemens для "Северного потока"."Северный поток" - основной маршрут поставок газа "Газпрома" в Европу - с середины июня работал на уровне 40% пропускной мощности. "Газпром" объяснял ограничение задержками в возврате немецкой Siemens из ремонта газоперекачивающих агрегатов, которые использовались для подачи газа в трубопровод. Особая сложность возникла с возвратом турбины из Канады - по последним озвученным данным, пока двигатель добрался только до Германии. С 25 июля из-за выбытия еще одной турбины производительность компрессорной станции упала до 20% мощности газопровода.В Европе периодически заявляют, что проблемы с турбинами не могут быть реальной причиной падения потока газа. Российская сторона же неоднократно подчеркивала, что сокращение поставок по "Северному потоку" обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с ремонтом газоперекачивающих агрегатов. Так, президент России Владимир Путин заявил, что "Газпром" выполняет и намерен выполнять все свои обязательства, готов качать столько, сколько нужно.
https://ria.ru/20220801/gaz-1806380786.html
германия
россия
канада
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0b/1801742281_334:0:3063:2047_1920x0_80_0_0_248c27e9460bbd8def7dc897231b9698.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, цены на нефть, германия, россия, владимир путин, газпром, северный поток, siemens, канада
14:24 02.08.2022
 
В Кремле переадресовали "Газпрому" вопрос о турбине для "Северного потока"

Песков переадресовал "Газпрому" вопрос о местонахождении турбины для "Северного потока"

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГотовая часть газопровода "Северный поток" в окрестностях города Любмин
Готовая часть газопровода Северный поток в окрестностях города Любмин - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Готовая часть газопровода "Северный поток" в окрестностях города Любмин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков затруднился ответить на вопрос о местонахождении турбины Siemens для "Северного потока", которая после ремонта была отправлена из Канады в Германию, и переадресовал вопрос в "Газпром".
"Вот этого я вам точно не могу сказать. Это у "Газпрома", пожалуйста, выясняйте", - сказал Песков журналистам.
Накануне в кабмине ФРГ заявили, что не могут назвать "физическое местонахождение" турбины Siemens для "Северного потока".
"Северный поток" - основной маршрут поставок газа "Газпрома" в Европу - с середины июня работал на уровне 40% пропускной мощности. "Газпром" объяснял ограничение задержками в возврате немецкой Siemens из ремонта газоперекачивающих агрегатов, которые использовались для подачи газа в трубопровод. Особая сложность возникла с возвратом турбины из Канады - по последним озвученным данным, пока двигатель добрался только до Германии. С 25 июля из-за выбытия еще одной турбины производительность компрессорной станции упала до 20% мощности газопровода.
В Европе периодически заявляют, что проблемы с турбинами не могут быть реальной причиной падения потока газа. Российская сторона же неоднократно подчеркивала, что сокращение поставок по "Северному потоку" обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с ремонтом газоперекачивающих агрегатов. Так, президент России Владимир Путин заявил, что "Газпром" выполняет и намерен выполнять все свои обязательства, готов качать столько, сколько нужно.
Газоприемная станция FGSZ Ltd в Венгрии - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
Вчера, 12:31
В Кремле прокомментировали сложности с поставками газа в Европу
 
ЭкономикаЦены на нефтьГерманияРоссияВладимир ПутинГазпромСеверный потокSiemensКанада
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала