В Кремле переадресовали "Газпрому" вопрос о турбине для "Северного потока"
Песков переадресовал "Газпрому" вопрос о местонахождении турбины для "Северного потока"
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГотовая часть газопровода "Северный поток" в окрестностях города Любмин
Готовая часть газопровода "Северный поток" в окрестностях города Любмин. Архивное фото
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков затруднился ответить на вопрос о местонахождении турбины Siemens для "Северного потока", которая после ремонта была отправлена из Канады в Германию, и переадресовал вопрос в "Газпром".
"Вот этого я вам точно не могу сказать. Это у "Газпрома", пожалуйста, выясняйте", - сказал Песков журналистам.
Накануне в кабмине ФРГ заявили, что не могут назвать "физическое местонахождение" турбины Siemens для "Северного потока".
"Северный поток" - основной маршрут поставок газа "Газпрома" в Европу - с середины июня работал на уровне 40% пропускной мощности. "Газпром" объяснял ограничение задержками в возврате немецкой Siemens из ремонта газоперекачивающих агрегатов, которые использовались для подачи газа в трубопровод. Особая сложность возникла с возвратом турбины из Канады - по последним озвученным данным, пока двигатель добрался только до Германии. С 25 июля из-за выбытия еще одной турбины производительность компрессорной станции упала до 20% мощности газопровода.
В Европе периодически заявляют, что проблемы с турбинами не могут быть реальной причиной падения потока газа. Российская сторона же неоднократно подчеркивала, что сокращение поставок по "Северному потоку" обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с ремонтом газоперекачивающих агрегатов. Так, президент России Владимир Путин заявил, что "Газпром" выполняет и намерен выполнять все свои обязательства, готов качать столько, сколько нужно.