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Пелоси сфотографировалась с встречающей ее на Тайване делегацией - РИА Новости, 02.08.2022
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Пелоси сфотографировалась с встречающей ее на Тайване делегацией
Пелоси сфотографировалась с встречающей ее на Тайване делегацией - РИА Новости, 02.08.2022
Пелоси сфотографировалась с встречающей ее на Тайване делегацией
Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси после приземления на Тайване сфотографировалась с встречающими ее. РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T18:00
2022-08-02T18:32
в мире
тайвань
нэнси пелоси
сша
чжан цзюнь
китай
конгресс сша
оон
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси после приземления на Тайване сфотографировалась с встречающими ее.На кадрах, распространенных телеканалом CTI TV, видно, что американский политик сделала фотографию на память с встречающей ее делегацией, после чего направилась в здание терминала.Визит Пелоси стал первым визитом спикера палаты представителей конгресса США с 1997 года. Администрация США, которую председатель КНР предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что спикер принимает решения сама.КНР считает остров своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.Китай уже заявил, что примет решительные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности в случае визита Пелоси на Тайвань. По словам постпреда КНР при ООН Чжан Цзюня, "Тайвань - неотъемлемая часть территории Китая" и вопрос территориальной целостности является "красной линией".
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Нэнси Пелоси в аэропорту Тайбэя
Самолет, на борту которого находилась спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси, прибыл на Тайвань. Она спустилась по трапу и сфотографировалась с принимающей делегацией.
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в мире, тайвань, нэнси пелоси, сша, чжан цзюнь, китай, конгресс сша, оон, визит пелоси на тайвань
18:00 02.08.2022 (обновлено: 18:32 02.08.2022)
 
Пелоси сфотографировалась с встречающей ее на Тайване делегацией

Пелоси после приземления на Тайване сделала фотографию на память с встречающей делегацией

© AP Photo / Susan WalshСпикер палаты представителей США Нэнси Пелоси
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© AP Photo / Susan Walsh
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси после приземления на Тайване сфотографировалась с встречающими ее.
На кадрах, распространенных телеканалом CTI TV, видно, что американский политик сделала фотографию на память с встречающей ее делегацией, после чего направилась в здание терминала.
Визит Пелоси стал первым визитом спикера палаты представителей конгресса США с 1997 года. Администрация США, которую председатель КНР предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что спикер принимает решения сама.
КНР считает остров своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.
Китай уже заявил, что примет решительные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности в случае визита Пелоси на Тайвань. По словам постпреда КНР при ООН Чжан Цзюня, "Тайвань - неотъемлемая часть территории Китая" и вопрос территориальной целостности является "красной линией".
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Провокация Вашингтона грозит мировой войной
 
В миреТайваньНэнси ПелосиСШАЧжан ЦзюньКитайКонгресс СШАООНВизит Пелоси на Тайвань
 
 
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