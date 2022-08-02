https://ria.ru/20220802/fotografiya-1806749039.html

Пелоси сфотографировалась с встречающей ее на Тайване делегацией

Пелоси сфотографировалась с встречающей ее на Тайване делегацией - РИА Новости, 02.08.2022

Пелоси сфотографировалась с встречающей ее на Тайване делегацией

Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси после приземления на Тайване сфотографировалась с встречающими ее. РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T18:00

2022-08-02T18:00

2022-08-02T18:32

в мире

тайвань

нэнси пелоси

сша

чжан цзюнь

китай

конгресс сша

оон

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси после приземления на Тайване сфотографировалась с встречающими ее.На кадрах, распространенных телеканалом CTI TV, видно, что американский политик сделала фотографию на память с встречающей ее делегацией, после чего направилась в здание терминала.Визит Пелоси стал первым визитом спикера палаты представителей конгресса США с 1997 года. Администрация США, которую председатель КНР предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что спикер принимает решения сама.КНР считает остров своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.Китай уже заявил, что примет решительные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности в случае визита Пелоси на Тайвань. По словам постпреда КНР при ООН Чжан Цзюня, "Тайвань - неотъемлемая часть территории Китая" и вопрос территориальной целостности является "красной линией".

https://ria.ru/20220801/tayvan-1806261329.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Нэнси Пелоси в аэропорту Тайбэя Самолет, на борту которого находилась спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси, прибыл на Тайвань. Она спустилась по трапу и сфотографировалась с принимающей делегацией. 2022-08-02T18:00 true PT0M47S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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