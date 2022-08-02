18:00 02.08.2022 (обновлено: 18:32 02.08.2022)
Пелоси сфотографировалась с встречающей ее на Тайване делегацией
Пелоси после приземления на Тайване сделала фотографию на память с встречающей делегацией
© AP Photo / Susan WalshСпикер палаты представителей США Нэнси Пелоси
© AP Photo / Susan Walsh
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси. Архивное фото
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси после приземления на Тайване сфотографировалась с встречающими ее.
На кадрах, распространенных телеканалом CTI TV, видно, что американский политик сделала фотографию на память с встречающей ее делегацией, после чего направилась в здание терминала.
Визит Пелоси стал первым визитом спикера палаты представителей конгресса США с 1997 года. Администрация США, которую председатель КНР предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что спикер принимает решения сама.
КНР считает остров своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.
Китай уже заявил, что примет решительные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности в случае визита Пелоси на Тайвань. По словам постпреда КНР при ООН Чжан Цзюня, "Тайвань - неотъемлемая часть территории Китая" и вопрос территориальной целостности является "красной линией".
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