https://ria.ru/20220802/elenovka-1806670781.html

Минобороны обвинило Белый дом в причастности к событиям в Еленовке

Минобороны обвинило Белый дом в причастности к событиям в Еленовке - РИА Новости, 02.08.2022

Минобороны обвинило Белый дом в причастности к событиям в Еленовке

Администрация президента США Джо Байдена несет прямую ответственность за одобрение киевскому режиму всех ударов по жилым кварталам и объектам гражданской... РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T14:23

2022-08-02T14:23

2022-08-02T14:32

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена несет прямую ответственность за одобрение киевскому режиму всех ударов по жилым кварталам и объектам гражданской инфраструктуры Донбасса и других регионов, в результате которых массово погибли мирные жители, заявил во вторник официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков."Именно администрация Байдена несет прямую ответственность за все одобренные Киеву ракетные атаки по жилым кварталам и объектам гражданской инфраструктуры населённых пунктов Донбасса и других регионов, повлекших массовую гибель мирных жителей", - подчеркнул Конашенков."Политическую, уголовную и моральную ответственность за бойню в Еленовке и другие военные преступления на Украине вместе с Зеленским напрямую несет администрация Байдена", - подытожил генерал.

https://ria.ru/20220801/pravda-1806270656.html

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россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

в мире, украина, россия, сша, игорь конашенков, ситуация в днр и лнр