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Минобороны обвинило Белый дом в причастности к событиям в Еленовке - РИА Новости, 02.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220802/elenovka-1806670781.html
Минобороны обвинило Белый дом в причастности к событиям в Еленовке
Минобороны обвинило Белый дом в причастности к событиям в Еленовке - РИА Новости, 02.08.2022
Минобороны обвинило Белый дом в причастности к событиям в Еленовке
Администрация президента США Джо Байдена несет прямую ответственность за одобрение киевскому режиму всех ударов по жилым кварталам и объектам гражданской... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T14:23
2022-08-02T14:32
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
сша
игорь конашенков
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена несет прямую ответственность за одобрение киевскому режиму всех ударов по жилым кварталам и объектам гражданской инфраструктуры Донбасса и других регионов, в результате которых массово погибли мирные жители, заявил во вторник официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков."Именно администрация Байдена несет прямую ответственность за все одобренные Киеву ракетные атаки по жилым кварталам и объектам гражданской инфраструктуры населённых пунктов Донбасса и других регионов, повлекших массовую гибель мирных жителей", - подчеркнул Конашенков."Политическую, уголовную и моральную ответственность за бойню в Еленовке и другие военные преступления на Украине вместе с Зеленским напрямую несет администрация Байдена", - подытожил генерал.
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в мире, украина, россия, сша, игорь конашенков, ситуация в днр и лнр
14:23 02.08.2022 (обновлено: 14:32 02.08.2022)
 
Минобороны обвинило Белый дом в причастности к событиям в Еленовке

Минобороны: администрация Байдена тоже несет ответственность за события в Еленовке

© РИА НовостиМесто содержания пленных украинских боевиков в СИЗО Еленовки, который подвергся обстрелу со стороны ВСУ
Место содержания пленных украинских боевиков в СИЗО Еленовки, который подвергся обстрелу со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© РИА Новости
Место содержания пленных украинских боевиков в СИЗО Еленовки, который подвергся обстрелу со стороны ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена несет прямую ответственность за одобрение киевскому режиму всех ударов по жилым кварталам и объектам гражданской инфраструктуры Донбасса и других регионов, в результате которых массово погибли мирные жители, заявил во вторник официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Именно администрация Байдена несет прямую ответственность за все одобренные Киеву ракетные атаки по жилым кварталам и объектам гражданской инфраструктуры населённых пунктов Донбасса и других регионов, повлекших массовую гибель мирных жителей", - подчеркнул Конашенков.
"Политическую, уголовную и моральную ответственность за бойню в Еленовке и другие военные преступления на Украине вместе с Зеленским напрямую несет администрация Байдена", - подытожил генерал.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСШАИгорь КонашенковСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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