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МИД призвал мировое сообщество объективно оценить события в Еленовке - РИА Новости, 02.08.2022
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https://ria.ru/20220802/elenovka-1806632340.html
МИД призвал мировое сообщество объективно оценить события в Еленовке
МИД призвал мировое сообщество объективно оценить события в Еленовке - РИА Новости, 02.08.2022
МИД призвал мировое сообщество объективно оценить события в Еленовке
Москва призывает международное сообщество дать объективную оценку преступлению украинских националистов, обстрелявших изолятор в Еленовке, заявила официальный... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T12:53
2022-08-02T13:17
специальная военная операция на украине
в мире
россия
донецкая народная республика
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Москва призывает международное сообщество дать объективную оценку преступлению украинских националистов, обстрелявших изолятор в Еленовке, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Призываем международное сообщество дать принципиальную и объективную оценку преступлению украинских националистов в Еленовке", - заявила Захарова в ходе брифинга."Верхом цинизма стало то, что несмотря на неопровержимые доказательства, киевские власти попытались обвинить в обстреле союзные силы России и республик Донбасса", - добавила она. По ее словам, очевидно, что изолятор в Еленовке, где содержались пленные боевики полка "Азов", была обстреляна самими киевскими военными."Очевидно, что украинские власти и их западные кураторы, тут нет никаких других вариантов, они просто испугались, что азовцы (против боевиков нацбатальона "Азов" в РФ возбуждены уголовные дела - ред.) раскроют страшную с точки зрения общественного мнения для режима Зеленского правду о методах ведения боевых действий и военных преступлений националистов. которые проходили обучение не где-нибудь, а в странах НАТО", - отметила Захарова.По ее мнению, заключенные "начали давать подробное описание технологического процесса - как их вербовали, где их тренировали, какие цели им ставили, каким оружием их снабжали и кто им давал соответствующие указания". "Как только ребята открыли рот, киевский режим им его закрыл, несмотря на то, что это были боевики, присягнувшие на верность киевскому режиму", - резюмировала она."Мы рассчитываем, что профильные структуры ООН, эксперты МККК, которые в мае содействовали эвакуации гражданских лиц из подземелий "Азовстали", не будут уклоняться от нашего приглашения принять участие в изучении этой ситуации", - подчеркнула представитель МИД.Ранее Минобороны России сообщило, что в результате украинского удара из американской РСЗО HIMARS по изолятору в Еленовке в ДНР погибли 50 и ранены 73 украинских военнопленных. Позднее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что обстрел СИЗО в Еленовке был умышленным и начался из-за того, что находившиеся там боевики, в частности, из "Азова" (против них в РФ возбуждены дела - ред.), начали давать показания. В Минобороны РФ заявили, что Россия призвала экспертов ООН и МККК для расследования в Еленовке.
https://ria.ru/20220731/donbass-1805950677.html
https://ria.ru/20220730/obstrel-1806090497.html
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россия
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в мире, россия, донецкая народная республика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
12:53 02.08.2022 (обновлено: 13:17 02.08.2022)
 
МИД призвал мировое сообщество объективно оценить события в Еленовке

МИД назвал попытки Киева переложить ответственность за события в Еленовке циничными

© РИА Новости / Пресс-служба Южного военного округа / Перейти в фотобанкМесто содержания пленных украинских боевиков в следственном изоляторе Еленовки, который подвергся обстрелу со стороны ВСУ
Место содержания пленных украинских боевиков в следственном изоляторе Еленовки, который подвергся обстрелу со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Южного военного округа
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Место содержания пленных украинских боевиков в следственном изоляторе Еленовки, который подвергся обстрелу со стороны ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Москва призывает международное сообщество дать объективную оценку преступлению украинских националистов, обстрелявших изолятор в Еленовке, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Призываем международное сообщество дать принципиальную и объективную оценку преступлению украинских националистов в Еленовке", - заявила Захарова в ходе брифинга.
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"Верхом цинизма стало то, что несмотря на неопровержимые доказательства, киевские власти попытались обвинить в обстреле союзные силы России и республик Донбасса", - добавила она. По ее словам, очевидно, что изолятор в Еленовке, где содержались пленные боевики полка "Азов", была обстреляна самими киевскими военными.
"Очевидно, что украинские власти и их западные кураторы, тут нет никаких других вариантов, они просто испугались, что азовцы (против боевиков нацбатальона "Азов" в РФ возбуждены уголовные дела - ред.) раскроют страшную с точки зрения общественного мнения для режима Зеленского правду о методах ведения боевых действий и военных преступлений националистов. которые проходили обучение не где-нибудь, а в странах НАТО", - отметила Захарова.
По ее мнению, заключенные "начали давать подробное описание технологического процесса - как их вербовали, где их тренировали, какие цели им ставили, каким оружием их снабжали и кто им давал соответствующие указания". "Как только ребята открыли рот, киевский режим им его закрыл, несмотря на то, что это были боевики, присягнувшие на верность киевскому режиму", - резюмировала она.
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ООН предложила провести расследование удара по СИЗО в Еленовке
"Мы рассчитываем, что профильные структуры ООН, эксперты МККК, которые в мае содействовали эвакуации гражданских лиц из подземелий "Азовстали", не будут уклоняться от нашего приглашения принять участие в изучении этой ситуации", - подчеркнула представитель МИД.
Ранее Минобороны России сообщило, что в результате украинского удара из американской РСЗО HIMARS по изолятору в Еленовке в ДНР погибли 50 и ранены 73 украинских военнопленных. Позднее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что обстрел СИЗО в Еленовке был умышленным и начался из-за того, что находившиеся там боевики, в частности, из "Азова" (против них в РФ возбуждены дела - ред.), начали давать показания. В Минобороны РФ заявили, что Россия призвала экспертов ООН и МККК для расследования в Еленовке.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияДонецкая Народная РеспубликаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария ЗахароваУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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