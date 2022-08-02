12:53 02.08.2022 (обновлено: 13:17 02.08.2022)
МИД призвал мировое сообщество объективно оценить события в Еленовке
МИД назвал попытки Киева переложить ответственность за события в Еленовке циничными
© РИА Новости / Пресс-служба Южного военного округа / Перейти в фотобанкМесто содержания пленных украинских боевиков в следственном изоляторе Еленовки, который подвергся обстрелу со стороны ВСУ
Место содержания пленных украинских боевиков в следственном изоляторе Еленовки, который подвергся обстрелу со стороны ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Москва призывает международное сообщество дать объективную оценку преступлению украинских националистов, обстрелявших изолятор в Еленовке, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Призываем международное сообщество дать принципиальную и объективную оценку преступлению украинских националистов в Еленовке", - заявила Захарова в ходе брифинга.
"Верхом цинизма стало то, что несмотря на неопровержимые доказательства, киевские власти попытались обвинить в обстреле союзные силы России и республик Донбасса", - добавила она. По ее словам, очевидно, что изолятор в Еленовке, где содержались пленные боевики полка "Азов", была обстреляна самими киевскими военными.
"Очевидно, что украинские власти и их западные кураторы, тут нет никаких других вариантов, они просто испугались, что азовцы (против боевиков нацбатальона "Азов" в РФ возбуждены уголовные дела - ред.) раскроют страшную с точки зрения общественного мнения для режима Зеленского правду о методах ведения боевых действий и военных преступлений националистов. которые проходили обучение не где-нибудь, а в странах НАТО", - отметила Захарова.
По ее мнению, заключенные "начали давать подробное описание технологического процесса - как их вербовали, где их тренировали, какие цели им ставили, каким оружием их снабжали и кто им давал соответствующие указания". "Как только ребята открыли рот, киевский режим им его закрыл, несмотря на то, что это были боевики, присягнувшие на верность киевскому режиму", - резюмировала она.
Ранее Минобороны России сообщило, что в результате украинского удара из американской РСЗО HIMARS по изолятору в Еленовке в ДНР погибли 50 и ранены 73 украинских военнопленных. Позднее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что обстрел СИЗО в Еленовке был умышленным и начался из-за того, что находившиеся там боевики, в частности, из "Азова" (против них в РФ возбуждены дела - ред.), начали давать показания. В Минобороны РФ заявили, что Россия призвала экспертов ООН и МККК для расследования в Еленовке.