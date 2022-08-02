https://ria.ru/20220802/ekologiya-1806689271.html
Путин считает, что опыт с зелеными облигациями можно тиражировать
Путин считает, что опыт с зелеными облигациями можно тиражировать - РИА Новости, 02.08.2022
Путин считает, что опыт с зелеными облигациями можно тиражировать
Президент России Владимир Путин считает, что такой инструмент, как размещение зеленых облигаций для привлечения финансирования крупных проектов, можно... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T15:07
2022-08-02T15:07
2022-08-02T15:07
экономика
денис буцаев
российский экологический оператор
владимир путин
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает, что такой инструмент, как размещение зеленых облигаций для привлечения финансирования крупных проектов, можно распространять на проекты в различных областяхНа встрече с главой государства глава РЭО Денис Буцаев рассказал, что теперь зеленые облигации позволяют "создать так называемое уникальное бюджетное плечо", когда против одного бюджетного рубля с рынка привлекается 10 рублей."В целом мы сейчас оцениваем объём инвестиций по остаточной необходимой мощности в районе 500 миллиардов рублей. Для того, чтобы мы могли в этом отношении такого рода средства более эффективно использовать при поддержке бюджетного соинвестирования, было предложено разместить облигации публично-правовой компании "Российский экологический оператор" на рынке. Среди наших финансовых институтов достаточно высокий спрос на подобного рода инструменты инвестирования. Со своей стороны бюджет 90% от ключевой ставки субсидирует", - сказал Буцаев.Он добавил, что в настоящее время зарегистрирован выпуск на первые 100 миллиардов рублей, а спрос со стороны финансовых институтов по предварительным заявкам кратно превышает необходимые денежные средства.Путин признал этот инструмент финансовой поддержки успешным."Значит, инструмент хороший получается. Можно тиражировать, может быть, и в других областях", - отметил президент.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, денис буцаев, российский экологический оператор, владимир путин
Путин считает, что опыт с зелеными облигациями можно тиражировать
Президент Путин считает, что опыт с зелеными облигациями можно тиражировать
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает, что такой инструмент, как размещение зеленых облигаций для привлечения финансирования крупных проектов, можно распространять на проекты в различных областях
На встрече с главой государства глава РЭО Денис Буцаев
рассказал, что теперь зеленые облигации позволяют "создать так называемое уникальное бюджетное плечо", когда против одного бюджетного рубля с рынка привлекается 10 рублей.
"В целом мы сейчас оцениваем объём инвестиций по остаточной необходимой мощности в районе 500 миллиардов рублей. Для того, чтобы мы могли в этом отношении такого рода средства более эффективно использовать при поддержке бюджетного соинвестирования, было предложено разместить облигации публично-правовой компании "Российский экологический оператор
" на рынке. Среди наших финансовых институтов достаточно высокий спрос на подобного рода инструменты инвестирования. Со своей стороны бюджет 90% от ключевой ставки субсидирует", - сказал Буцаев.
Он добавил, что в настоящее время зарегистрирован выпуск на первые 100 миллиардов рублей, а спрос со стороны финансовых институтов по предварительным заявкам кратно превышает необходимые денежные средства.
"При 90% субсидии ключа мы получаем от 4,5 до 5,5% эффективной ставки для заёмщика. Наверное, таких дешёвых денег в отрасли не было никогда, если сравнить с другими отраслями, перед которыми ставились подобного рода задачи", - добавил он.
Путин признал этот инструмент финансовой поддержки успешным.
"Значит, инструмент хороший получается. Можно тиражировать, может быть, и в других областях", - отметил президент.