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При обстреле Куйбышевского района Донецка со стороны ВСУ ранен мужчина
При обстреле Куйбышевского района Донецка со стороны ВСУ ранен мужчина - РИА Новости, 02.08.2022
При обстреле Куйбышевского района Донецка со стороны ВСУ ранен мужчина
Мирный житель получил ранение в Куйбышевском районе Донецка при обстреле со стороны украинских войск, сообщили в штабе обороны ДНР. РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T16:53
2022-08-02T16:53
2022-08-02T16:53
в мире
куйбышевский район
донецкая народная республика
донецк (днр)
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ДОНЕЦК, 2 авг - РИА Новости. Мирный житель получил ранение в Куйбышевском районе Донецка при обстреле со стороны украинских войск, сообщили в штабе обороны ДНР."В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) по улице Кольцевой в Куйбышевском районе Донецка ранен мужчина", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщало, что украинские войска во вторник несколько раз обстреливали Куйбышевский район Донецка, выпустив 12 снарядов калибром 155 миллиметров и три снаряда калибром 152 миллиметра.
https://ria.ru/20220802/pogibshiy-1806716335.html
куйбышевский район
донецкая народная республика
донецк (днр)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, куйбышевский район, донецкая народная республика, донецк (днр)
При обстреле Куйбышевского района Донецка со стороны ВСУ ранен мужчина
В ДНР заявили, что при обстреле Куйбышевского района Донецка со стороны ВСУ ранен мужчина