https://ria.ru/20220802/donetsk-1806725511.html

При обстреле Куйбышевского района Донецка со стороны ВСУ ранен мужчина

При обстреле Куйбышевского района Донецка со стороны ВСУ ранен мужчина - РИА Новости, 02.08.2022

При обстреле Куйбышевского района Донецка со стороны ВСУ ранен мужчина

Мирный житель получил ранение в Куйбышевском районе Донецка при обстреле со стороны украинских войск, сообщили в штабе обороны ДНР. РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T16:53

2022-08-02T16:53

2022-08-02T16:53

в мире

куйбышевский район

донецкая народная республика

донецк (днр)

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ДОНЕЦК, 2 авг - РИА Новости. Мирный житель получил ранение в Куйбышевском районе Донецка при обстреле со стороны украинских войск, сообщили в штабе обороны ДНР."В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) по улице Кольцевой в Куйбышевском районе Донецка ранен мужчина", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщало, что украинские войска во вторник несколько раз обстреливали Куйбышевский район Донецка, выпустив 12 снарядов калибром 155 миллиметров и три снаряда калибром 152 миллиметра.

https://ria.ru/20220802/pogibshiy-1806716335.html

куйбышевский район

донецкая народная республика

донецк (днр)

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Дарья Буймова

в мире, куйбышевский район, донецкая народная республика, донецк (днр)