https://ria.ru/20220802/donetsk-1806722184.html

Число раненных при обстреле ВСУ Киевского района Донецка возросло до 13

Число раненных при обстреле ВСУ Киевского района Донецка возросло до 13 - РИА Новости, 02.08.2022

Число раненных при обстреле ВСУ Киевского района Донецка возросло до 13

Число жителей Донецка, пострадавших во вторник из-за обстрелов со стороны украинских войск, возросло до 13, еще один человек погиб, сообщили в штабе... РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T16:41

2022-08-02T16:41

2022-08-02T17:19

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ДОНЕЦК, 2 авг - РИА Новости. Число жителей Донецка, пострадавших во вторник из-за обстрелов со стороны украинских войск, возросло до 13, еще один человек погиб, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР."В результате сегодняшнего обстрела вооруженных формирований Украины в Киевском районе Донецка число раненых возросло до 13 человек, еще один мирный житель погиб", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Ранее во вторник в штабе обороны ДНР сообщали об 11 пострадавших.Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) во вторник многократно фиксировало обстрелы Киевского района столицы республики. Украинские войска применяли как ствольную артиллерию, так и РСЗО "Ураган", оснащенные кассетами с противопехотными минами ПФМ-1 "Лепесток", которые уже неоднократно приводили к ранениями среди гражданских.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20220802/pogibshiy-1806716335.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220802/vsu-1806695846.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, украина