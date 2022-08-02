https://ria.ru/20220802/donetsk-1806722184.html
Число раненных при обстреле ВСУ Киевского района Донецка возросло до 13
Число раненных при обстреле ВСУ Киевского района Донецка возросло до 13 - РИА Новости, 02.08.2022
Число раненных при обстреле ВСУ Киевского района Донецка возросло до 13
Число жителей Донецка, пострадавших во вторник из-за обстрелов со стороны украинских войск, возросло до 13, еще один человек погиб, сообщили в штабе... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T16:41
2022-08-02T16:41
2022-08-02T17:19
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
донецкая народная республика
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/16/1797348745_0:94:3098:1837_1920x0_80_0_0_7d6d73c2835834e4b834ea7b0a5d33bd.jpg
ДОНЕЦК, 2 авг - РИА Новости. Число жителей Донецка, пострадавших во вторник из-за обстрелов со стороны украинских войск, возросло до 13, еще один человек погиб, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР."В результате сегодняшнего обстрела вооруженных формирований Украины в Киевском районе Донецка число раненых возросло до 13 человек, еще один мирный житель погиб", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Ранее во вторник в штабе обороны ДНР сообщали об 11 пострадавших.Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) во вторник многократно фиксировало обстрелы Киевского района столицы республики. Украинские войска применяли как ствольную артиллерию, так и РСЗО "Ураган", оснащенные кассетами с противопехотными минами ПФМ-1 "Лепесток", которые уже неоднократно приводили к ранениями среди гражданских.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20220802/pogibshiy-1806716335.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220802/vsu-1806695846.html
донецк (днр)
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/16/1797348745_369:0:3098:2047_1920x0_80_0_0_6153ff62a9040c096a7bbf0a90d0b60e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, украина
16:41 02.08.2022 (обновлено: 17:19 02.08.2022)
Число раненных при обстреле ВСУ Киевского района Донецка возросло до 13
ДНР: число раненных при обстреле Киевского района Донецка со стороны ВСУ возросло до 13