При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадали три человека
В ДНР сообщили, что при обстреле Киевского района Донецка пострадали три человека
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела в Донецке со стороны украинских войск
Последствия обстрела в Донецке со стороны украинских войск. Архивное фото
ДОНЕЦК, 2 авг - РИА Новости. Три человека, в том числе женщина 1939 года рождения, получили ранения при обстреле украинскими войсками Киевского района Донецка, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.
"При обстреле Киевского района Донецка украинскими боевиками по ул. Артема ранена девушка 1995 г.р., доставлена в ГБ №20, женщина 1975 г.р. на остановке по Киевскому проспекту, доставлена в РТЦ. Также ранение получила женщина 1939 г.р. у себя в квартире по проспекту Киевскому", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.