https://ria.ru/20220802/donetsk-1806673576.html

При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадали три человека

При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадали три человека - РИА Новости, 02.08.2022

При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадали три человека

Три человека, в том числе женщина 1939 года рождения, получили ранения при обстреле украинскими войсками Киевского района Донецка, сообщили в штабе... РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T14:29

2022-08-02T14:29

2022-08-02T14:29

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донбасс

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ДОНЕЦК, 2 авг - РИА Новости. Три человека, в том числе женщина 1939 года рождения, получили ранения при обстреле украинскими войсками Киевского района Донецка, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.

https://ria.ru/20220802/donbass-1806580672.html

донецк (днр)

донецкая народная республика

донбасс

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в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, вооруженные силы украины, донбасс