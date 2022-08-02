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При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадали три человека - РИА Новости, 02.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220802/donetsk-1806673576.html
При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадали три человека
При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадали три человека - РИА Новости, 02.08.2022
При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадали три человека
Три человека, в том числе женщина 1939 года рождения, получили ранения при обстреле украинскими войсками Киевского района Донецка, сообщили в штабе... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T14:29
2022-08-02T14:29
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
донбасс
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ДОНЕЦК, 2 авг - РИА Новости. Три человека, в том числе женщина 1939 года рождения, получили ранения при обстреле украинскими войсками Киевского района Донецка, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
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донецк (днр)
донецкая народная республика
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в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, вооруженные силы украины, донбасс
14:29 02.08.2022
 
При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадали три человека

В ДНР сообщили, что при обстреле Киевского района Донецка пострадали три человека

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела в Донецке со стороны украинских войск
Последствия обстрела в Донецке со стороны украинских войск - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Последствия обстрела в Донецке со стороны украинских войск. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 2 авг - РИА Новости. Три человека, в том числе женщина 1939 года рождения, получили ранения при обстреле украинскими войсками Киевского района Донецка, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.
"При обстреле Киевского района Донецка украинскими боевиками по ул. Артема ранена девушка 1995 г.р., доставлена в ГБ №20, женщина 1975 г.р. на остановке по Киевскому проспекту, доставлена в РТЦ. Также ранение получила женщина 1939 г.р. у себя в квартире по проспекту Киевскому", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Представитель ЛНР в Москве Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)Донецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныДонбасс
 
 
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