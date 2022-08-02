https://ria.ru/20220802/donetsk-1806632614.html

Украинские войска выпустили по Донецку еще девять снарядов

Украинские войска выпустили по Донецку еще девять снарядов - РИА Новости, 02.08.2022

Украинские войска выпустили по Донецку еще девять снарядов

Украинские войска за 15 минут выпустили по Кировскому району Донецка девять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T12:54

2022-08-02T12:54

2022-08-02T12:54

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

кировский район

украина

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ДОНЕЦК, 2 авг – РИА Новости. Украинские войска за 15 минут выпустили по Кировскому району Донецка девять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению:12:12 (совпадает с мск) – населенный пункт Первомайское – населенный пункт Донецк (Кировский район): выпущено 5 снарядов калибром 152 мм", - говорится в Telegram-канале представительства.Отмечается, что следующий обстрел был совершен в 12.28, со стороны населенного пункта Первомайское украинские войска выпустили по указанному району еще четыре снаряда калибром 152 миллиметра.

https://ria.ru/20220802/donetsk-1806632050.html

донецк (днр)

кировский район

украина

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Дарья Буймова

в мире, донецк (днр), кировский район, украина