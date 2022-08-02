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Украинские войска выпустили по Донецку еще девять снарядов
Украинские войска выпустили по Донецку еще девять снарядов - РИА Новости, 02.08.2022
Украинские войска выпустили по Донецку еще девять снарядов
Украинские войска за 15 минут выпустили по Кировскому району Донецка девять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T12:54
2022-08-02T12:54
2022-08-02T12:54
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донецк (днр)
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ДОНЕЦК, 2 авг – РИА Новости. Украинские войска за 15 минут выпустили по Кировскому району Донецка девять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению:12:12 (совпадает с мск) – населенный пункт Первомайское – населенный пункт Донецк (Кировский район): выпущено 5 снарядов калибром 152 мм", - говорится в Telegram-канале представительства.Отмечается, что следующий обстрел был совершен в 12.28, со стороны населенного пункта Первомайское украинские войска выпустили по указанному району еще четыре снаряда калибром 152 миллиметра.
https://ria.ru/20220802/donetsk-1806632050.html
донецк (днр)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (днр), кировский район, украина
Украинские войска выпустили по Донецку еще девять снарядов
В ДНР заявили, что ВСУ выпустили по Донецку еще девять снарядов калибра 152 миллиметра