https://ria.ru/20220802/donetsk-1806632050.html

Украинские войска обстреляли Донецк из артиллерии натовского калибра

Украинские войска обстреляли Донецк из артиллерии натовского калибра - РИА Новости, 02.08.2022

Украинские войска обстреляли Донецк из артиллерии натовского калибра

Украинские войска в 11.44 мск выпустили по Киевскому району Донецка пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой... РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T12:52

2022-08-02T12:52

2022-08-02T12:52

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

украина

донецкая народная республика

нато

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ДОНЕЦК, 2 авг - РИА Новости. Украинские войска в 11.44 мск выпустили по Киевскому району Донецка пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11.44 - н.п. Авдеевка - н.п. Донецк (Киевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220802/donbass-1806574122.html

https://ria.ru/20220802/donetsk-1806631837.html

донецк (днр)

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецк (днр), украина, донецкая народная республика, нато