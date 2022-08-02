https://ria.ru/20220802/donetsk-1806631837.html

Украинские войска нанесли удар по школе в Петровском районе Донецка

Украинские войска нанесли удар по школе в Петровском районе Донецка - РИА Новости, 02.08.2022

Украинские войска нанесли удар по школе в Петровском районе Донецка

Украинские войска нанесли удар по школе в Петровском районе Донецка, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики. РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T12:50

2022-08-02T12:50

2022-08-02T12:50

специальная военная операция на украине

в мире

петровский район

донецк (днр)

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 2 авг - РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по школе в Петровском районе Донецка, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики."Украинские боевики нанесли удар по школе №84 в Петровском районе города", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщало, что украинские войска во вторник четыре раза обстреляли Петровский район Донецка снарядами калибром 122 и 152 миллиметра.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20220801/dnr-1806531331.html

https://ria.ru/20220802/donetsk-1806597447.html

петровский район

донецк (днр)

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, петровский район, донецк (днр), донецкая народная республика