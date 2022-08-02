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Украинские войска нанесли удар по школе в Петровском районе Донецка - РИА Новости, 02.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220802/donetsk-1806631837.html
Украинские войска нанесли удар по школе в Петровском районе Донецка
Украинские войска нанесли удар по школе в Петровском районе Донецка - РИА Новости, 02.08.2022
Украинские войска нанесли удар по школе в Петровском районе Донецка
Украинские войска нанесли удар по школе в Петровском районе Донецка, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики. РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T12:50
2022-08-02T12:50
специальная военная операция на украине
в мире
петровский район
донецк (днр)
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 2 авг - РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по школе в Петровском районе Донецка, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики."Украинские боевики нанесли удар по школе №84 в Петровском районе города", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщало, что украинские войска во вторник четыре раза обстреляли Петровский район Донецка снарядами калибром 122 и 152 миллиметра.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20220801/dnr-1806531331.html
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петровский район
донецк (днр)
донецкая народная республика
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Дарья Буймова
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в мире, петровский район, донецк (днр), донецкая народная республика
12:50 02.08.2022
 
Украинские войска нанесли удар по школе в Петровском районе Донецка

В ДНР заявили, что ВСУ нанесли удар по школе в Петровском районе Донецка

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела в Донецке
Последствия обстрела в Донецке - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Последствия обстрела в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 2 авг - РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по школе в Петровском районе Донецка, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.
"Украинские боевики нанесли удар по школе №84 в Петровском районе города", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
Вчера, 20:27Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра
Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщало, что украинские войска во вторник четыре раза обстреляли Петровский район Донецка снарядами калибром 122 и 152 миллиметра.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Последствия обстрела Донецка - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
11:14Специальная военная операция на Украине
При обстреле Донецка со стороны ВСУ повреждены больница и школа
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреПетровский районДонецк (ДНР)Донецкая Народная Республика
 
 
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