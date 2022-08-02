https://ria.ru/20220802/donetsk-1806614429.html

Украинские военные нанесли удар по магазину в Киевском районе Донецка

Украинские военные нанесли удар по магазину в Киевском районе Донецка - РИА Новости, 02.08.2022

Украинские военные нанесли удар по магазину в Киевском районе Донецка

Украинские войска нанесли удар по магазину в Киевском районе Донецка, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики. РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T12:04

2022-08-02T12:04

2022-08-02T12:16

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 2 авг - РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по магазину в Киевском районе Донецка, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики."Украинские боевики атаковали магазин в Киевском районе Донецка. При обстреле Киевского района города с позиций украинских боевиков в Авдеевке был разбит магазин по Киевскому проспекту", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщало, что украинские войска во вторник несколько раз обстреляли Донецк снарядами калибром 122, 152 и 155 миллиметров.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

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в мире, донецкая народная республика, донецк (днр), авдеевка