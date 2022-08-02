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Украинские военные нанесли удар по магазину в Киевском районе Донецка - РИА Новости, 02.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220802/donetsk-1806614429.html
Украинские военные нанесли удар по магазину в Киевском районе Донецка
Украинские военные нанесли удар по магазину в Киевском районе Донецка - РИА Новости, 02.08.2022
Украинские военные нанесли удар по магазину в Киевском районе Донецка
Украинские войска нанесли удар по магазину в Киевском районе Донецка, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики. РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T12:04
2022-08-02T12:16
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
донецк (днр)
авдеевка
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ДОНЕЦК, 2 авг - РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по магазину в Киевском районе Донецка, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики."Украинские боевики атаковали магазин в Киевском районе Донецка. При обстреле Киевского района города с позиций украинских боевиков в Авдеевке был разбит магазин по Киевскому проспекту", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщало, что украинские войска во вторник несколько раз обстреляли Донецк снарядами калибром 122, 152 и 155 миллиметров.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, донецкая народная республика, донецк (днр), авдеевка
12:04 02.08.2022 (обновлено: 12:16 02.08.2022)
 
Украинские военные нанесли удар по магазину в Киевском районе Донецка

ДНР: ВСУ обстреляли магазин в Киевском районе Донецка

© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
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ДОНЕЦК, 2 авг - РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по магазину в Киевском районе Донецка, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.
"Украинские боевики атаковали магазин в Киевском районе Донецка. При обстреле Киевского района города с позиций украинских боевиков в Авдеевке был разбит магазин по Киевскому проспекту", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщало, что украинские войска во вторник несколько раз обстреляли Донецк снарядами калибром 122, 152 и 155 миллиметров.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаДонецк (ДНР)Авдеевка
 
 
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