Украинские войска выпустили по Донецку десять снарядов
ДНР: ВСУ выпустили по Донецку десять снарядов, в том числе натовского калибра
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЖилой дом в Киевском районе Донецка, поврежденный в результате обстрела
Жилой дом в Киевском районе Донецка, поврежденный в результате обстрела. Архивное фото
ДОНЕЦК, 2 авг – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Кировский, Петровский и Киевский районы Донецка, выпустив 10 снарядов калибрами 155 и 152 миллиметра, по Ясиноватой и Александровке выпущено 13 тяжелых снарядов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 08:15 (совпадает с мск) - населенный пункт Красногоровка – населенный пункт Александровка: выпущено 10 снарядов калибром 122 мм; 08:47 - населенный пункт Красногоровка - населенный пункт Донецк (Кировский, Петровский районы): выпущено 7 снарядов калибром 152 мм; 08:55 - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено 3 снаряда калибром 122 мм; 08:54 - населенный пункт Первомайское – город Донецк (Киевский р-н): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - отмечается в Telegram-канале представительства.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
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