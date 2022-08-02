https://ria.ru/20220802/donetsk-1806575933.html

Украинские войска выпустили по Донецку десять снарядов

Украинские войска выпустили по Донецку десять снарядов - РИА Новости, 02.08.2022

Украинские войска выпустили по Донецку десять снарядов

Украинские войска обстреляли Кировский, Петровский и Киевский районы Донецка, выпустив 10 снарядов калибрами 155 и 152 миллиметра, по Ясиноватой и Александровке РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T09:34

2022-08-02T09:34

2022-08-02T09:34

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

донецкая народная республика

киев

нато

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ДОНЕЦК, 2 авг – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Кировский, Петровский и Киевский районы Донецка, выпустив 10 снарядов калибрами 155 и 152 миллиметра, по Ясиноватой и Александровке выпущено 13 тяжелых снарядов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 08:15 (совпадает с мск) - населенный пункт Красногоровка – населенный пункт Александровка: выпущено 10 снарядов калибром 122 мм; 08:47 - населенный пункт Красногоровка - населенный пункт Донецк (Кировский, Петровский районы): выпущено 7 снарядов калибром 152 мм; 08:55 - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено 3 снаряда калибром 122 мм; 08:54 - населенный пункт Первомайское – город Донецк (Киевский р-н): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - отмечается в Telegram-канале представительства.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.

https://ria.ru/20220802/donbass-1806574122.html

https://ria.ru/20220801/obstrel-1806516140.html

донецк (днр)

донецкая народная республика

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, киев, нато