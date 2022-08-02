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Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 02.08.2022
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Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 02.08.2022
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска примерно за 25 минут три раза обстреляли город Донецк, выпустив 21 снаряд "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T08:24
2022-08-02T08:39
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
украина
кировский район
нато
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ДОНЕЦК, 2 авг - РИА Новости. Украинские войска примерно за 25 минут три раза обстреляли город Донецк, выпустив 21 снаряд "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 07.45 (совпадает с мск) - населенный пункт Невельское - город Донецк (Кировский район): выпущено 10 снарядов калибром 155 миллиметров; 07.55 - населенный пункт Первомайское – город Донецк (Киевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 08.09 - населенный пункт Невельское – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Позднее представительство сообщило, что украинские войска в 08.13 выпустили еще пять снарядов калибром 155 миллиметров по Кировскому району Донецка.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
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донецк (днр)
украина
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в мире, донецк (днр), украина, кировский район, нато
08:24 02.08.2022 (обновлено: 08:39 02.08.2022)
 
Украинские войска обстреляли Донецк

В ДНР заявили, что ВСУ за 25 минут три раза обстреляли Донецк снарядами натовского калибра

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЖилой дом в Киевском районе Донецка, получивший повреждения в результате обстрела со стороны ВСУ
Жилой дом в Киевском районе Донецка, получивший повреждения в результате обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Жилой дом в Киевском районе Донецка, получивший повреждения в результате обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 2 авг - РИА Новости. Украинские войска примерно за 25 минут три раза обстреляли город Донецк, выпустив 21 снаряд "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 07.45 (совпадает с мск) - населенный пункт Невельское - город Донецк (Кировский район): выпущено 10 снарядов калибром 155 миллиметров; 07.55 - населенный пункт Первомайское – город Донецк (Киевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 08.09 - населенный пункт Невельское – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
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Позднее представительство сообщило, что украинские войска в 08.13 выпустили еще пять снарядов калибром 155 миллиметров по Кировскому району Донецка.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
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