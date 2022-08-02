https://ria.ru/20220802/donetsk-1806568091.html

Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 02.08.2022

Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска примерно за 25 минут три раза обстреляли город Донецк, выпустив 21 снаряд "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство... РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T08:24

2022-08-02T08:24

2022-08-02T08:39

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

украина

кировский район

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1c/1805501729_0:35:3139:1800_1920x0_80_0_0_153cb885e1f49927047ec59b2bde4260.jpg

ДОНЕЦК, 2 авг - РИА Новости. Украинские войска примерно за 25 минут три раза обстреляли город Донецк, выпустив 21 снаряд "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 07.45 (совпадает с мск) - населенный пункт Невельское - город Донецк (Кировский район): выпущено 10 снарядов калибром 155 миллиметров; 07.55 - населенный пункт Первомайское – город Донецк (Киевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 08.09 - населенный пункт Невельское – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Позднее представительство сообщило, что украинские войска в 08.13 выпустили еще пять снарядов калибром 155 миллиметров по Кировскому району Донецка.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220801/dnr-1806523972.html

https://ria.ru/20220801/dnr-1806499606.html

донецк (днр)

украина

кировский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецк (днр), украина, кировский район, нато