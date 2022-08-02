08:24 02.08.2022 (обновлено: 08:39 02.08.2022)
Украинские войска обстреляли Донецк
В ДНР заявили, что ВСУ за 25 минут три раза обстреляли Донецк снарядами натовского калибра
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЖилой дом в Киевском районе Донецка, получивший повреждения в результате обстрела со стороны ВСУ
Жилой дом в Киевском районе Донецка, получивший повреждения в результате обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 2 авг - РИА Новости. Украинские войска примерно за 25 минут три раза обстреляли город Донецк, выпустив 21 снаряд "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 07.45 (совпадает с мск) - населенный пункт Невельское - город Донецк (Кировский район): выпущено 10 снарядов калибром 155 миллиметров; 07.55 - населенный пункт Первомайское – город Донецк (Киевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 08.09 - населенный пункт Невельское – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Позднее представительство сообщило, что украинские войска в 08.13 выпустили еще пять снарядов калибром 155 миллиметров по Кировскому району Донецка.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.