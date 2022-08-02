https://ria.ru/20220802/donbass-1806690924.html
При обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ пострадали два мирных жителя
При обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ пострадали два мирных жителя - РИА Новости, 02.08.2022
При обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ пострадали два мирных жителя
Два мирных жителя, в том числе ребенок, пострадали в результате обстрела Ясиноватой со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T15:12
2022-08-02T15:12
2022-08-02T15:12
специальная военная операция на украине
в мире
ясиноватая
донецкая народная республика
авдеевка
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ДОНЕЦК, 2 авг - РИА Новости. Два мирных жителя, в том числе ребенок, пострадали в результате обстрела Ясиноватой со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики."При обстреле жилых кварталов Ясиноватой с позиций украинских боевиков в Авдеевке контузию получили мать 1978 года рождения и ребенок, мальчик 2016 года рождения по улице Карла Маркса", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня ранее во вторник сообщало о трех обстрелах Ясиноватой со стороны украинских войск с применением снарядов калибрами 122 и 152 миллиметра.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
https://ria.ru/20220802/donetsk-1806688269.html
https://ria.ru/20220802/gorlovka-1806587651.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ясиноватая, донецкая народная республика, авдеевка
При обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ пострадали два мирных жителя
В ДНР заявили, что при обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ пострадали два мирных жителя