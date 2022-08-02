https://ria.ru/20220802/donbass-1806687082.html

Украинские войска выпустили три ракеты с "Лепестками" по Макеевке

Украинские войска выпустили три ракеты с "Лепестками" по Макеевке - РИА Новости, 02.08.2022

Украинские войска выпустили три ракеты с "Лепестками" по Макеевке

Украинские войска за 25 минут выпустили семь снарядов калибром 155 миллиметров по Донецку и три ракеты из РСЗО "Ураган" с минами "Лепесток" по Макеевке,... РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T15:02

2022-08-02T15:02

2022-08-02T15:02

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

украина

макеевка

нато

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ДОНЕЦК, 2 авг - РИА Новости. Украинские войска за 25 минут выпустили семь снарядов калибром 155 миллиметров по Донецку и три ракеты из РСЗО "Ураган" с минами "Лепесток" по Макеевке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 13:25 (совпадает с мск) - н.п. Красногоровка - н.п. Донецк (Петровский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм; 13:35 н.п. Авдеевка - н.п. Донецк (Киевский, Ворошиловский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.По данным ведомства, в 13.51 украинские войска обстреляли Макеевку (Червоногвардейский район). "Выпущено 3 ракеты БМ-27 "Ураган" (оснащенные противопехотными минами ПФМ-1 "Лепесток")", - добавили в представительстве.Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Особое коварство мины для мирных граждан состоит в том, что из-за необычной формы люди, не знакомые с данной миной, могут не опознать ее как опасный объект. Мина является практически точной копией американской мины BLU-43/B Dragontooth.Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220729/obezvrezhivanie-1805994773.html

донецк (днр)

украина

макеевка

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Последствия ударов по Донецку со стороны ВСУ Киевский район Донецка вновь под украинскими обстрелами, передает корреспондент РИА Новости. В ДНР заявили, что сегодня по району были выпущены десятки украинских снарядов "натовского" калибра 155 мм, в том числе был нанесен удар по магазину, 1 человек погиб, 3 ранены. 2022-08-02T15:02 true PT1M04S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецк (днр), украина, макеевка, нато