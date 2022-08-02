Украинские войска выпустили три ракеты с "Лепестками" по Макеевке
ДНР: ВСУ выпустили семь снарядов по Донецку и три ракеты с "Лепестками" по Макеевке
© РИА Новости / Перейти в фотобанкПротивопехотные фугасные мины (ПФМ-1) "Лепесток" на центральной улицы Донецка
Противопехотные фугасные мины (ПФМ-1) "Лепесток" на центральной улицы Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 2 авг - РИА Новости. Украинские войска за 25 минут выпустили семь снарядов калибром 155 миллиметров по Донецку и три ракеты из РСЗО "Ураган" с минами "Лепесток" по Макеевке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 13:25 (совпадает с мск) - н.п. Красногоровка - н.п. Донецк (Петровский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм; 13:35 н.п. Авдеевка - н.п. Донецк (Киевский, Ворошиловский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
По данным ведомства, в 13.51 украинские войска обстреляли Макеевку (Червоногвардейский район). "Выпущено 3 ракеты БМ-27 "Ураган" (оснащенные противопехотными минами ПФМ-1 "Лепесток")", - добавили в представительстве.
Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Особое коварство мины для мирных граждан состоит в том, что из-за необычной формы люди, не знакомые с данной миной, могут не опознать ее как опасный объект. Мина является практически точной копией американской мины BLU-43/B Dragontooth.
Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.