https://ria.ru/20220802/donbass-1806595826.html

В ДНР за 167 дней эскалации погибли 280 мирных жителей

В ДНР за 167 дней эскалации погибли 280 мирных жителей - РИА Новости, 02.08.2022

В ДНР за 167 дней эскалации погибли 280 мирных жителей

В Донецкой Народной Республике за 167 дней эскалации погибли 280 гражданских, пострадали 2825, в том числе 185 детей, сообщило во вторник представительство ДНР... РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T11:05

2022-08-02T11:05

2022-08-02T11:05

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 2 авг - РИА Новости. В Донецкой Народной Республике за 167 дней эскалации погибли 280 гражданских, пострадали 2825, в том числе 185 детей, сообщило во вторник представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."За 167 дней эскалации погибли 280 гражданских лиц, в том числе 16 детей", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Отмечается, что за этот период пострадали 2825 мирных жителей, в том числе 185 детей.Согласно данным представительства, за этот период украинские войска выпустили по территории ДНР 57 899 боеприпасов различного калибра, включая 31 ракету из ОТРК "Точка-У", 14 ракет РСЗО "Смерч", 180 ракет РСЗО "Ураган" и 9893 ракеты РСЗО "Град", а также 4937 снарядов применяемого НАТО калибра 155 миллиметров.В результате обстрелов со стороны украинских войск повреждения получили 6043 жилых дома и 1347 объектов гражданской инфраструктуры, отметили в ведомстве.

https://ria.ru/20220802/donbass-1806574122.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецкая народная республика, сцкк, нато