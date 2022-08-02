https://ria.ru/20220802/donbass-1806578109.html

Украинские войска выпустили по Донецку и Макеевке 13 снарядов

Украинские войска выпустили по Донецку и Макеевке 13 снарядов - РИА Новости, 02.08.2022

Украинские войска выпустили по Донецку и Макеевке 13 снарядов

Украинские войска за 17 минут выпустили по Донецку и Макеевке 13 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T09:50

2022-08-02T09:50

2022-08-02T09:50

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

макеевка

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/16/1797346858_0:260:2715:1787_1920x0_80_0_0_37bcea5b74abdb635ff3f9f2ccd82a2e.jpg

ДОНЕЦК, 2 авг - РИА Новости. Украинские войска за 17 минут выпустили по Донецку и Макеевке 13 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 8.58 (совпадает с мск) - н.п. Первомайское - н.п. Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра... 9.12 - н.п. Авдеевка - н.п. Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра; 9.15 - н.п. Авдеевка - н.п. Донецк (Киевский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Макеевка находится приблизительно в 16 километрах к северо-востоку от Донецка.

https://ria.ru/20220801/dnr-1806550576.html

донецк (днр)

макеевка

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецк (днр), макеевка, украина