Украинские войска выпустили по Донецку и Макеевке 13 снарядов
В ДНР заявили, что ВСУ выпустили по Донецку и Макеевке 13 снарядов за 17 минут
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЖилой дом в Киевском районе Донецка, частично разрушенный в результате обстрела со стороны ВСУ
Жилой дом в Киевском районе Донецка, частично разрушенный в результате обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 2 авг - РИА Новости. Украинские войска за 17 минут выпустили по Донецку и Макеевке 13 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 8.58 (совпадает с мск) - н.п. Первомайское - н.п. Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра... 9.12 - н.п. Авдеевка - н.п. Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра; 9.15 - н.п. Авдеевка - н.п. Донецк (Киевский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Макеевка находится приблизительно в 16 километрах к северо-востоку от Донецка.