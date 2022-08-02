https://ria.ru/20220802/donbass-1806574122.html

Украинские войска за сутки обстреляли ДНР 48 раз

Украинские войска за сутки обстреляли ДНР 48 раз - РИА Новости, 02.08.2022

Украинские войска за сутки обстреляли ДНР 48 раз

Украинские войска за сутки обстреляли ДНР 48 раз, выпустив 355 боеприпасов, один мирный житель погиб и четверо ранены, сообщило представительство Донецкой... РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T09:21

2022-08-02T09:21

2022-08-02T09:21

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

куйбышевский район

украина

сцкк

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ДОНЕЦК, 2 авг - РИА Новости. Украинские войска за сутки обстреляли ДНР 48 раз, выпустив 355 боеприпасов, один мирный житель погиб и четверо ранены, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."За истекшие сутки представительство сообщало о 48 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... (Выпущено) 355 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.По данным ведомства, за прошедшие сутки "поступили сведения о гибели одного гражданского лица в Куйбышевском районе Донецка". "Ранения различной степени тяжести получили 4 гражданских лица в Петровском и Кировском районах Донецка и Горловке", - добавили в представительстве ДНР в СЦКК.

https://ria.ru/20220801/dnr-1806525114.html

донецкая народная республика

куйбышевский район

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецкая народная республика, куйбышевский район, украина, сцкк