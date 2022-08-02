https://ria.ru/20220802/donbass-1806574122.html
Украинские войска за сутки обстреляли ДНР 48 раз
Украинские войска за сутки обстреляли ДНР 48 раз - РИА Новости, 02.08.2022
Украинские войска за сутки обстреляли ДНР 48 раз
Украинские войска за сутки обстреляли ДНР 48 раз, выпустив 355 боеприпасов, один мирный житель погиб и четверо ранены, сообщило представительство Донецкой... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T09:21
2022-08-02T09:21
2022-08-02T09:21
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
куйбышевский район
украина
сцкк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1e/1791705866_0:52:3072:1780_1920x0_80_0_0_74765c9fa375ebb4f98f361a9cd17c30.jpg
ДОНЕЦК, 2 авг - РИА Новости. Украинские войска за сутки обстреляли ДНР 48 раз, выпустив 355 боеприпасов, один мирный житель погиб и четверо ранены, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."За истекшие сутки представительство сообщало о 48 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... (Выпущено) 355 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.По данным ведомства, за прошедшие сутки "поступили сведения о гибели одного гражданского лица в Куйбышевском районе Донецка". "Ранения различной степени тяжести получили 4 гражданских лица в Петровском и Кировском районах Донецка и Горловке", - добавили в представительстве ДНР в СЦКК.
https://ria.ru/20220801/dnr-1806525114.html
донецкая народная республика
куйбышевский район
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1e/1791705866_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5313f82eb4b2920d737749dd662e1cf7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, куйбышевский район, украина, сцкк
Украинские войска за сутки обстреляли ДНР 48 раз
В Донецке заявили, что украинские войска за сутки обстреляли ДНР 48 раз, погиб человек