https://ria.ru/20220802/chikhuakhua-1806603591.html

Пенсионерка в Калуге избила чихуахуа коньяком

Пенсионерка в Калуге избила чихуахуа коньяком - РИА Новости, 02.08.2022

Пенсионерка в Калуге избила чихуахуа коньяком

В Калуге посторонняя женщина в магазине ударила бутылкой по голове собаку, сидевшую на руках у хозяйки, сообщила прокуратура региона во вторник. РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T11:39

2022-08-02T11:39

2022-08-02T11:39

происшествия

калужская область

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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РЯЗАНЬ, 2 авг – РИА Новости. В Калуге посторонняя женщина в магазине ударила бутылкой по голове собаку, сидевшую на руках у хозяйки, сообщила прокуратура региона во вторник.Видео с камер наблюдения появилось в социальных сетях и Telegram-каналах: на кадрах видно, что женщина с собакой породы чихуахуа на руках стоит у кассы, в это время кто-то сзади бьет животное бутылкой по голове.Сама хозяйка собаки написала во "ВКонтакте", что это была "неизвестная пожилая женщина", ударившая собаку бутылкой коньяка. Ветеринар, по ее словам, диагностировал у питомца черепно-мозговую травму. Что именно стало причиной агрессии, пока неясно."Прокуратура взяла на контроль проведение процессуальной проверки полицией по информации из сети о причинении повреждений собаке", - говорится в сообщении в Telegram-канале прокуратуры.Как уточнили РИА Новости в УМВД по Калужской области, в полицию поступило заявление, сотрудникам предстоит установить все обстоятельства произошедшего, а также личность ударившей животное женщины.

https://ria.ru/20220117/sobaka-1768219519.html

калужская область

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, калужская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)