https://ria.ru/20220802/chikhuakhua-1806603591.html
Пенсионерка в Калуге избила чихуахуа коньяком
Пенсионерка в Калуге избила чихуахуа коньяком - РИА Новости, 02.08.2022
Пенсионерка в Калуге избила чихуахуа коньяком
В Калуге посторонняя женщина в магазине ударила бутылкой по голове собаку, сидевшую на руках у хозяйки, сообщила прокуратура региона во вторник. РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T11:39
2022-08-02T11:39
2022-08-02T11:39
происшествия
калужская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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РЯЗАНЬ, 2 авг – РИА Новости. В Калуге посторонняя женщина в магазине ударила бутылкой по голове собаку, сидевшую на руках у хозяйки, сообщила прокуратура региона во вторник.Видео с камер наблюдения появилось в социальных сетях и Telegram-каналах: на кадрах видно, что женщина с собакой породы чихуахуа на руках стоит у кассы, в это время кто-то сзади бьет животное бутылкой по голове.Сама хозяйка собаки написала во "ВКонтакте", что это была "неизвестная пожилая женщина", ударившая собаку бутылкой коньяка. Ветеринар, по ее словам, диагностировал у питомца черепно-мозговую травму. Что именно стало причиной агрессии, пока неясно."Прокуратура взяла на контроль проведение процессуальной проверки полицией по информации из сети о причинении повреждений собаке", - говорится в сообщении в Telegram-канале прокуратуры.Как уточнили РИА Новости в УМВД по Калужской области, в полицию поступило заявление, сотрудникам предстоит установить все обстоятельства произошедшего, а также личность ударившей животное женщины.
https://ria.ru/20220117/sobaka-1768219519.html
калужская область
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, калужская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Пенсионерка в Калуге избила чихуахуа коньяком
Пенсионерка в Калуге ударила чужого чихуахуа бутылкой коньяка
РЯЗАНЬ, 2 авг – РИА Новости.
В Калуге посторонняя женщина в магазине ударила бутылкой по голове собаку, сидевшую на руках у хозяйки, сообщила
прокуратура региона во вторник.
Видео с камер наблюдения появилось в социальных сетях и Telegram-каналах: на кадрах видно, что женщина с собакой породы чихуахуа на руках стоит у кассы, в это время кто-то сзади бьет животное бутылкой по голове.
Сама хозяйка собаки написала во "ВКонтакте", что это была "неизвестная пожилая женщина", ударившая собаку бутылкой коньяка. Ветеринар, по ее словам, диагностировал у питомца черепно-мозговую травму. Что именно стало причиной агрессии, пока неясно.
"Прокуратура взяла на контроль проведение процессуальной проверки полицией по информации из сети о причинении повреждений собаке", - говорится в сообщении в Telegram-канале прокуратуры.
Как уточнили РИА Новости в УМВД по Калужской области
, в полицию поступило заявление, сотрудникам предстоит установить все обстоятельства произошедшего, а также личность ударившей животное женщины.