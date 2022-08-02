https://ria.ru/20220802/blagoustroystvo-1806600837.html
Стартовал второй этап благоустройства территории у станции БКЛ "Зюзино"
Стартовал второй этап благоустройства территории у станции БКЛ "Зюзино" - РИА Новости, 02.08.2022
Стартовал второй этап благоустройства территории у станции БКЛ "Зюзино"
Стартовал второй этап благоустройства территории возле станции БКЛ "Зюзино" на юго-западе Москвы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T11:25
2022-08-02T11:25
2022-08-02T11:25
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петр бирюков
благоустройство
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Стартовал второй этап благоустройства территории возле станции БКЛ "Зюзино" на юго-западе Москвы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению благоустройства территории, прилегающей к станции Большой кольцевой линии метро "Зюзино" на юго-западе столицы. В 2020-2021 годах были выполнены работы первого этапа по улучшению пешеходной и транспортной доступности станции, привели в порядок улицы Каховка и часть Перекопской. На втором этапе в зону благоустройства включены улицы Новочеремушкинская, Матушкина и Херсонская. С открытием новой станции увеличился пассажиропоток, поэтому задача - сделать прилегающую территорию комфортной и функциональной для местных жителей и тех, кто приезжает в этот район на работу или учебу", - заявил Бирюков.В комплексе городского хозяйства отметили, что для безопасности пешеходов и водителей выставлены ограждения с сигнальными лампами, установлены временные дорожные знаки, размещены информационные баннеры. Для горожан обустроены проходы.Заммэра рассказал, что в настоящее время выполняется устройство кабельной канализации, в которую уберут воздушные линии. Параллельно приступили к монтажу системы освещения и укладке газона общей площадью около 13 тысяч квадратных метров.Он отметил, что поздней осенью на благоустроенной территории проведут озеленение: высадят более 40 деревьев и 1,2 тысяч кустарников.Сообщается, что основные работы планируется завершить до конца этого года.
https://ria.ru/20220730/doroga-1806033372.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, петр бирюков, благоустройство
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Стартовал второй этап благоустройства территории возле станции БКЛ "Зюзино" на юго-западе Москвы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению благоустройства территории, прилегающей к станции Большой кольцевой линии метро "Зюзино" на юго-западе столицы. В 2020-2021 годах были выполнены работы первого этапа по улучшению пешеходной и транспортной доступности станции, привели в порядок улицы Каховка и часть Перекопской. На втором этапе в зону благоустройства включены улицы Новочеремушкинская, Матушкина и Херсонская. С открытием новой станции увеличился пассажиропоток, поэтому задача - сделать прилегающую территорию комфортной и функциональной для местных жителей и тех, кто приезжает в этот район на работу или учебу", - заявил Бирюков
.
В комплексе городского хозяйства отметили, что для безопасности пешеходов и водителей выставлены ограждения с сигнальными лампами, установлены временные дорожные знаки, размещены информационные баннеры. Для горожан обустроены проходы.
Заммэра рассказал, что в настоящее время выполняется устройство кабельной канализации, в которую уберут воздушные линии. Параллельно приступили к монтажу системы освещения и укладке газона общей площадью около 13 тысяч квадратных метров.
"В рамках проекта расширим пешеходную зону и обновим тротуарное покрытие, заменим асфальт на проезжей части и во внутридворовых проездах. Возле станции установят 118 энергоэффективных фонарей и уличных торшеров, удобные лавочки и навигационные стелы", - добавил Бирюков.
Он отметил, что поздней осенью на благоустроенной территории проведут озеленение: высадят более 40 деревьев и 1,2 тысяч кустарников.
Сообщается, что основные работы планируется завершить до конца этого года.