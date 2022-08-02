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Стартовал второй этап благоустройства территории у станции БКЛ "Зюзино" - РИА Новости, 02.08.2022
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Стартовал второй этап благоустройства территории у станции БКЛ "Зюзино"
Стартовал второй этап благоустройства территории у станции БКЛ "Зюзино" - РИА Новости, 02.08.2022
Стартовал второй этап благоустройства территории у станции БКЛ "Зюзино"
Стартовал второй этап благоустройства территории возле станции БКЛ "Зюзино" на юго-западе Москвы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T11:25
2022-08-02T11:25
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москва
петр бирюков
благоустройство
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Стартовал второй этап благоустройства территории возле станции БКЛ "Зюзино" на юго-западе Москвы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению благоустройства территории, прилегающей к станции Большой кольцевой линии метро "Зюзино" на юго-западе столицы. В 2020-2021 годах были выполнены работы первого этапа по улучшению пешеходной и транспортной доступности станции, привели в порядок улицы Каховка и часть Перекопской. На втором этапе в зону благоустройства включены улицы Новочеремушкинская, Матушкина и Херсонская. С открытием новой станции увеличился пассажиропоток, поэтому задача - сделать прилегающую территорию комфортной и функциональной для местных жителей и тех, кто приезжает в этот район на работу или учебу", - заявил Бирюков.В комплексе городского хозяйства отметили, что для безопасности пешеходов и водителей выставлены ограждения с сигнальными лампами, установлены временные дорожные знаки, размещены информационные баннеры. Для горожан обустроены проходы.Заммэра рассказал, что в настоящее время выполняется устройство кабельной канализации, в которую уберут воздушные линии. Параллельно приступили к монтажу системы освещения и укладке газона общей площадью около 13 тысяч квадратных метров.Он отметил, что поздней осенью на благоустроенной территории проведут озеленение: высадят более 40 деревьев и 1,2 тысяч кустарников.Сообщается, что основные работы планируется завершить до конца этого года.
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москва, петр бирюков, благоустройство
11:25 02.08.2022
 

Стартовал второй этап благоустройства территории у станции БКЛ "Зюзино"

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗаместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Стартовал второй этап благоустройства территории возле станции БКЛ "Зюзино" на юго-западе Москвы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению благоустройства территории, прилегающей к станции Большой кольцевой линии метро "Зюзино" на юго-западе столицы. В 2020-2021 годах были выполнены работы первого этапа по улучшению пешеходной и транспортной доступности станции, привели в порядок улицы Каховка и часть Перекопской. На втором этапе в зону благоустройства включены улицы Новочеремушкинская, Матушкина и Херсонская. С открытием новой станции увеличился пассажиропоток, поэтому задача - сделать прилегающую территорию комфортной и функциональной для местных жителей и тех, кто приезжает в этот район на работу или учебу", - заявил Бирюков.
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На Бульварном кольце Москвы обновили 80 процентов дорожного полотна
В комплексе городского хозяйства отметили, что для безопасности пешеходов и водителей выставлены ограждения с сигнальными лампами, установлены временные дорожные знаки, размещены информационные баннеры. Для горожан обустроены проходы.
Заммэра рассказал, что в настоящее время выполняется устройство кабельной канализации, в которую уберут воздушные линии. Параллельно приступили к монтажу системы освещения и укладке газона общей площадью около 13 тысяч квадратных метров.
"В рамках проекта расширим пешеходную зону и обновим тротуарное покрытие, заменим асфальт на проезжей части и во внутридворовых проездах. Возле станции установят 118 энергоэффективных фонарей и уличных торшеров, удобные лавочки и навигационные стелы", - добавил Бирюков.
Он отметил, что поздней осенью на благоустроенной территории проведут озеленение: высадят более 40 деревьев и 1,2 тысяч кустарников.
Сообщается, что основные работы планируется завершить до конца этого года.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр БирюковБлагоустройство
 
 
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