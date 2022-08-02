https://ria.ru/20220802/blagoustroystvo-1806600837.html

Стартовал второй этап благоустройства территории у станции БКЛ "Зюзино"

Стартовал второй этап благоустройства территории у станции БКЛ "Зюзино" - РИА Новости, 02.08.2022

Стартовал второй этап благоустройства территории у станции БКЛ "Зюзино"

Стартовал второй этап благоустройства территории возле станции БКЛ "Зюзино" на юго-западе Москвы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T11:25

2022-08-02T11:25

2022-08-02T11:25

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москва

петр бирюков

благоустройство

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Стартовал второй этап благоустройства территории возле станции БКЛ "Зюзино" на юго-западе Москвы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению благоустройства территории, прилегающей к станции Большой кольцевой линии метро "Зюзино" на юго-западе столицы. В 2020-2021 годах были выполнены работы первого этапа по улучшению пешеходной и транспортной доступности станции, привели в порядок улицы Каховка и часть Перекопской. На втором этапе в зону благоустройства включены улицы Новочеремушкинская, Матушкина и Херсонская. С открытием новой станции увеличился пассажиропоток, поэтому задача - сделать прилегающую территорию комфортной и функциональной для местных жителей и тех, кто приезжает в этот район на работу или учебу", - заявил Бирюков.В комплексе городского хозяйства отметили, что для безопасности пешеходов и водителей выставлены ограждения с сигнальными лампами, установлены временные дорожные знаки, размещены информационные баннеры. Для горожан обустроены проходы.Заммэра рассказал, что в настоящее время выполняется устройство кабельной канализации, в которую уберут воздушные линии. Параллельно приступили к монтажу системы освещения и укладке газона общей площадью около 13 тысяч квадратных метров.Он отметил, что поздней осенью на благоустроенной территории проведут озеленение: высадят более 40 деревьев и 1,2 тысяч кустарников.Сообщается, что основные работы планируется завершить до конца этого года.

https://ria.ru/20220730/doroga-1806033372.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, петр бирюков, благоустройство