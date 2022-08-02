https://ria.ru/20220802/bezhentsy-1806798956.html

Портал "Объясняем.рф" запустил раздел для помощи беженцам

Портал "Объясняем.рф" запустил раздел для помощи беженцам - РИА Новости, 02.08.2022

Портал "Объясняем.рф" запустил раздел для помощи беженцам

Специальный раздел "Беженцам" появился на платформе "Объясняем.рф", созданной для информирования жителей страны о социально-экономической ситуации в России,... РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T21:32

2022-08-02T21:32

2022-08-02T21:32

общество

россия

украина

донецкая народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/10/1778460293_0:0:3041:1712_1920x0_80_0_0_f144994a8cd616ae31eae354bfce8410.jpg

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Специальный раздел "Беженцам" появился на платформе "Объясняем.рф", созданной для информирования жителей страны о социально-экономической ситуации в России, сообщает пресс-служба АНО "Национальные приоритеты"."Граждане Украины, ДНР и ЛНР, члены их семей, а также лица без гражданства, вынужденно прибывшие в РФ из соответствующих территорий после 18 февраля 2022 года, найдут здесь всю самую актуальную информацию. Они узнают, как правильно оформить документы, получить медицинскую помощь, подать заявление о виде на жительство, найти работу и получат ответы на многие другие вопросы", - указывается в пресс-релизе.В новом разделе восемь тематических блоков, каждый из которых включает в себя гиперссылки на официальные сайты профильных ведомств, полезные контакты и образцы бланков различных заявлений."Раздел подробно описывает механизм постановки и снятия с миграционного учета по месту пребывания или жительства, правила получения гражданства РФ, статуса беженца и вида на жительство, способы оформления полиса ОМС, СНИЛСа и ИНН. Особое внимание уделено пенсиям, выплатам и пособиям, а также тому, как получить неотложную и плановую медицинскую помощь. Здесь можно найти все необходимые сведения о том, как устроить детей в детский сад, школу или вуз, и где лучше всего искать вакансии для трудоустройства", - пояснили авторы проекта.Официальный интернет-ресурс "Объясняем.рф" был запущен 1 марта правительством РФ для информирования граждан по актуальным вопросам и противодействия распространению недостоверной информации. Всего за период с 25 февраля поступило более 9 000 вопросов от жителей из всех регионов страны.

https://ria.ru/20220318/obschestvo-1778779949.html

россия

украина

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Стерхова

Наталья Стерхова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Стерхова

общество, россия, украина, донецкая народная республика