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СМИ: в Германии вводят мораторий на прием украинских беженцев - РИА Новости, 02.08.2022
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СМИ: в Германии вводят мораторий на прием украинских беженцев
СМИ: в Германии вводят мораторий на прием украинских беженцев - РИА Новости, 02.08.2022
СМИ: в Германии вводят мораторий на прием украинских беженцев
Германия столкнулась с нехваткой мест для беженцев с Украины, вследствие чего некоторые муниципалитеты и даже целые земли вводят мораторий на прием мигрантов,... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T12:58
2022-08-02T15:19
в мире
бранденбург
саксония
северный рейн-вестфалия
германия
украина
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Германия столкнулась с нехваткой мест для беженцев с Украины, вследствие чего некоторые муниципалитеты и даже целые земли вводят мораторий на прием мигрантов, пишет Süddeutsche Zeitung.Уточняется, что трудная обстановка сложилась во многих регионах. Так, в земле Бранденбург несколько районов столкнулись с перенаселением и "наглухо закрылись", в Саксонии уже не хватает средств для выплаты социальных пособий, а приезжать туда теперь могут только те, у кого там уже проживают родственники — родители, дети, братья или сестры. Кроме того, беженцы все чаще попадают в ситуации, когда им удается найти жилье в частном секторе, но они не имеют права там находиться по закону, и на финансовую помощь от государства рассчитывать не приходится.В некоторых городах земли Северный Рейн — Вестфалия, в частности в Билефельде, также превышен допустимый порог по приему мигрантов, поэтому новоприезжих перенаправляют в общежития в Бохуме. В свою очередь, власти Баварии заявили, что не смогут регистрировать у себя беженцев, и теперь отсылают их в другие федеральные земли.Как отмечают СМИ, земли, районы и коммуны, которые ввели мораторий, объясняют это необходимостью защитить местные школы, детские сады, медицинские и государственные учреждения. С проблемами столкнулись и в Берлине: чтобы там остаться, необходимо иметь в городе жилье, работу или родственника. При этом, по мнению автора материала, эти ограничительные меры помогут передохнуть лишь временно. Если поток беженцев не снизится, всем федеральным землям все равно придется их принимать, подытоживается в статье.
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бранденбург
саксония
северный рейн-вестфалия
германия
украина
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в мире, бранденбург, саксония, северный рейн-вестфалия, германия, украина
12:58 02.08.2022 (обновлено: 15:19 02.08.2022)
 
СМИ: в Германии вводят мораторий на прием украинских беженцев

SZ: в Германии растет число регионов, вводящих мораторий на прием беженцев с Украины

© AP Photo / Markus SchreiberЛюди садятся в поезд на главном вокзале в Берлине, Германия
Люди садятся в поезд на главном вокзале в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© AP Photo / Markus Schreiber
Люди садятся в поезд на главном вокзале в Берлине, Германия
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Германия столкнулась с нехваткой мест для беженцев с Украины, вследствие чего некоторые муниципалитеты и даже целые земли вводят мораторий на прием мигрантов, пишет Süddeutsche Zeitung.
Уточняется, что трудная обстановка сложилась во многих регионах. Так, в земле Бранденбург несколько районов столкнулись с перенаселением и "наглухо закрылись", в Саксонии уже не хватает средств для выплаты социальных пособий, а приезжать туда теперь могут только те, у кого там уже проживают родственники — родители, дети, братья или сестры. Кроме того, беженцы все чаще попадают в ситуации, когда им удается найти жилье в частном секторе, но они не имеют права там находиться по закону, и на финансовую помощь от государства рассчитывать не приходится.
В некоторых городах земли Северный Рейн — Вестфалия, в частности в Билефельде, также превышен допустимый порог по приему мигрантов, поэтому новоприезжих перенаправляют в общежития в Бохуме. В свою очередь, власти Баварии заявили, что не смогут регистрировать у себя беженцев, и теперь отсылают их в другие федеральные земли.
Как отмечают СМИ, земли, районы и коммуны, которые ввели мораторий, объясняют это необходимостью защитить местные школы, детские сады, медицинские и государственные учреждения. С проблемами столкнулись и в Берлине: чтобы там остаться, необходимо иметь в городе жилье, работу или родственника. При этом, по мнению автора материала, эти ограничительные меры помогут передохнуть лишь временно. Если поток беженцев не снизится, всем федеральным землям все равно придется их принимать, подытоживается в статье.
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В миреБранденбургСаксонияСеверный Рейн-ВестфалияГерманияУкраина
 
 
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