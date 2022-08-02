Лукашенко заявил, что Сербии не удастся усидеть на трех стульях
Президент Белоруссии Лукашенко заявил, что Сербии не удастся усидеть на трех стульях
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 2 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Сербии не удастся усидеть на трех стульях.
"Надо разделять руководство и обычный народ. Станьте на мое место, как бы вы это все понимали. Конечно, сербскому народу надо помогать и придется помогать. Мы такие люди. Но мы учитываем политику Сербии в отношении Беларуси. Ну если они хотят там, как говорят, на трех стульях усидеть, у них не получится. Тут мы, Россия, Евросоюз, Америка и прочие... И везде хотят, чтобы было хорошо. Но им не дадут сидеть на этих всех стульях, и прежде всего евросоюзовцы, куда они так стремятся. Есть проблема. Это, что называется, вопрос под дых", - сказал он, его слова приводит Sputnik Беларусь.
Ситуация вокруг Косово обострилась из-за планов Приштины с 1 августа запретить въезд в регион машин с сербскими номерами и документами. На севере Косово, где проживает много сербов, произошли беспорядки, в ответ власти самопровозглашенной республики стянули туда полицию. Но после просьбы США власти Косово отложили вступление запрета в силу на месяц. В Белграде этот шаг приветствовали, заявив, что руководство Сербии и власти в Приштине были в шаге от серьезного конфликта, но официальному Белграду удалось сохранить мир.