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Лукашенко заявил, что Сербии не удастся усидеть на трех стульях - РИА Новости, 02.08.2022
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Лукашенко заявил, что Сербии не удастся усидеть на трех стульях
Лукашенко заявил, что Сербии не удастся усидеть на трех стульях - РИА Новости, 02.08.2022
Лукашенко заявил, что Сербии не удастся усидеть на трех стульях
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Сербии не удастся усидеть на трех стульях. РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T12:26
2022-08-02T12:26
в мире
сербия
косово
белоруссия
александр лукашенко
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МИНСК, 2 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Сербии не удастся усидеть на трех стульях."Надо разделять руководство и обычный народ. Станьте на мое место, как бы вы это все понимали. Конечно, сербскому народу надо помогать и придется помогать. Мы такие люди. Но мы учитываем политику Сербии в отношении Беларуси. Ну если они хотят там, как говорят, на трех стульях усидеть, у них не получится. Тут мы, Россия, Евросоюз, Америка и прочие... И везде хотят, чтобы было хорошо. Но им не дадут сидеть на этих всех стульях, и прежде всего евросоюзовцы, куда они так стремятся. Есть проблема. Это, что называется, вопрос под дых", - сказал он, его слова приводит Sputnik Беларусь.Ситуация вокруг Косово обострилась из-за планов Приштины с 1 августа запретить въезд в регион машин с сербскими номерами и документами. На севере Косово, где проживает много сербов, произошли беспорядки, в ответ власти самопровозглашенной республики стянули туда полицию. Но после просьбы США власти Косово отложили вступление запрета в силу на месяц. В Белграде этот шаг приветствовали, заявив, что руководство Сербии и власти в Приштине были в шаге от серьезного конфликта, но официальному Белграду удалось сохранить мир.
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в мире, сербия, косово, белоруссия, александр лукашенко
12:26 02.08.2022
 
Лукашенко заявил, что Сербии не удастся усидеть на трех стульях

Президент Белоруссии Лукашенко заявил, что Сербии не удастся усидеть на трех стульях

© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© РИА Новости / Михаил Метцель
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 2 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Сербии не удастся усидеть на трех стульях.
"Надо разделять руководство и обычный народ. Станьте на мое место, как бы вы это все понимали. Конечно, сербскому народу надо помогать и придется помогать. Мы такие люди. Но мы учитываем политику Сербии в отношении Беларуси. Ну если они хотят там, как говорят, на трех стульях усидеть, у них не получится. Тут мы, Россия, Евросоюз, Америка и прочие... И везде хотят, чтобы было хорошо. Но им не дадут сидеть на этих всех стульях, и прежде всего евросоюзовцы, куда они так стремятся. Есть проблема. Это, что называется, вопрос под дых", - сказал он, его слова приводит Sputnik Беларусь.
Ситуация вокруг Косово обострилась из-за планов Приштины с 1 августа запретить въезд в регион машин с сербскими номерами и документами. На севере Косово, где проживает много сербов, произошли беспорядки, в ответ власти самопровозглашенной республики стянули туда полицию. Но после просьбы США власти Косово отложили вступление запрета в силу на месяц. В Белграде этот шаг приветствовали, заявив, что руководство Сербии и власти в Приштине были в шаге от серьезного конфликта, но официальному Белграду удалось сохранить мир.
Флаг Сербии - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
Вчера, 17:57В мире
Белград и Приштина были в шаге от серьезного конфликта, заявили в Сербии
 
В миреСербияКосовоБелоруссияАлександр Лукашенко
 
 
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