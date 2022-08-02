https://ria.ru/20220802/belorussiya-1806623226.html

Лукашенко заявил, что Сербии не удастся усидеть на трех стульях

Лукашенко заявил, что Сербии не удастся усидеть на трех стульях - РИА Новости, 02.08.2022

Лукашенко заявил, что Сербии не удастся усидеть на трех стульях

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Сербии не удастся усидеть на трех стульях. РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T12:26

2022-08-02T12:26

2022-08-02T12:26

в мире

сербия

косово

белоруссия

александр лукашенко

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МИНСК, 2 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Сербии не удастся усидеть на трех стульях."Надо разделять руководство и обычный народ. Станьте на мое место, как бы вы это все понимали. Конечно, сербскому народу надо помогать и придется помогать. Мы такие люди. Но мы учитываем политику Сербии в отношении Беларуси. Ну если они хотят там, как говорят, на трех стульях усидеть, у них не получится. Тут мы, Россия, Евросоюз, Америка и прочие... И везде хотят, чтобы было хорошо. Но им не дадут сидеть на этих всех стульях, и прежде всего евросоюзовцы, куда они так стремятся. Есть проблема. Это, что называется, вопрос под дых", - сказал он, его слова приводит Sputnik Беларусь.Ситуация вокруг Косово обострилась из-за планов Приштины с 1 августа запретить въезд в регион машин с сербскими номерами и документами. На севере Косово, где проживает много сербов, произошли беспорядки, в ответ власти самопровозглашенной республики стянули туда полицию. Но после просьбы США власти Косово отложили вступление запрета в силу на месяц. В Белграде этот шаг приветствовали, заявив, что руководство Сербии и власти в Приштине были в шаге от серьезного конфликта, но официальному Белграду удалось сохранить мир.

https://radiosputnik.ria.ru/20220801/mir-1806497021.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сербия, косово, белоруссия, александр лукашенко