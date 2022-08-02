https://ria.ru/20220802/bakhrushinskiy-1806643660.html

Живопись XIX века обнаружили в Бахрушинском музее в ходе реставрации

Живопись XIX века обнаружили в Бахрушинском музее в ходе реставрации - РИА Новости, 02.08.2022

Живопись XIX века обнаружили в Бахрушинском музее в ходе реставрации

При реставрации в Театральном музее имени Бахрушина обнаружили живопись в кабинете Бахрушина, сообщает пресс-служба учреждения. РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T14:25

2022-08-02T14:25

2022-08-02T14:25

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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. При реставрации в Театральном музее имени Бахрушина обнаружили живопись в кабинете Бахрушина, сообщает пресс-служба учреждения. Это орнаментальный фриз конца XIX века. Среди находок балконный проем и камин, устроенные при хозяине усадьбы."При реставрационных работах наши специалисты в Граненой столовой под слоями отделки нашли трафаретный орнамент знаменитого бахрушинского чертополоха, по которому была воссоздана современная отделка этого зала", — приводит музей слова Трубиновой. Кроме того, по словам главы столичного департамента культурного наследия Алексея Емельянова, был найден угол кирпичной кладки, который оказался утерянным камином — его воссоздадут по архивным документам. "На втором этаже найдены элементы отделки ванной комнаты – некоторое количество напольных и настенных плиток. Именно благодаря таким находкам музейным учреждениям удается с максимальной точностью воссоздать интерьеры прошлых столетий", — добавил он.Работы по сохранению всех объектов культурного наследия, входящих в историко-архитектурный ансамбль первого Музейно-театрального квартала "Бахрушинский" начались в 2021 году. После реставрации часть зданий откроется для посетителей уже в 2023 году, весь квартал на Павелецкой – в 2024-м году. Открытие всего комплекса со всеми филиалами Бахрушинского музея запланировано на 2025 год.

https://ria.ru/20220726/plisetskaya-1805116487.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, музеи, театральный музей имени бахрушина, искусство, реставрация