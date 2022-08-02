Живопись XIX века обнаружили в Бахрушинском музее в ходе реставрации
Живопись XIX века и угол камина нашли в Бахрушинском музее в ходе реставрации
© Фото : Государственный центральный театральный музей имени А. А. БахрушинаПри реставрации в Театральном музее имени Бахрушина обнаружили живопись в кабинете Бахрушина
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. При реставрации в Театральном музее имени Бахрушина обнаружили живопись в кабинете Бахрушина, сообщает пресс-служба учреждения.
Это орнаментальный фриз конца XIX века. Среди находок балконный проем и камин, устроенные при хозяине усадьбы.
© Фото : Государственный центральный театральный музей имени А. А. БахрушинаПри реставрации в Театральном музее имени Бахрушина обнаружили угол камина
При реставрации в Театральном музее имени Бахрушина обнаружили угол камина
"При реставрационных работах наши специалисты в Граненой столовой под слоями отделки нашли трафаретный орнамент знаменитого бахрушинского чертополоха, по которому была воссоздана современная отделка этого зала", — приводит музей слова Трубиновой.
Кроме того, по словам главы столичного департамента культурного наследия Алексея Емельянова, был найден угол кирпичной кладки, который оказался утерянным камином — его воссоздадут по архивным документам.
"На втором этаже найдены элементы отделки ванной комнаты – некоторое количество напольных и настенных плиток. Именно благодаря таким находкам музейным учреждениям удается с максимальной точностью воссоздать интерьеры прошлых столетий", — добавил он.
© Фото : Государственный центральный театральный музей имени А. А. БахрушинаПри реставрации в Театральном музее имени Бахрушина обнаружили элементы плитки в ванной комнате
При реставрации в Театральном музее имени Бахрушина обнаружили элементы плитки в ванной комнате
Работы по сохранению всех объектов культурного наследия, входящих в историко-архитектурный ансамбль первого Музейно-театрального квартала "Бахрушинский" начались в 2021 году. После реставрации часть зданий откроется для посетителей уже в 2023 году, весь квартал на Павелецкой – в 2024-м году. Открытие всего комплекса со всеми филиалами Бахрушинского музея запланировано на 2025 год.
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