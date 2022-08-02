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Авиация и артиллерия поразили пять пунктов управления украинских войск

Авиация и артиллерия поразили пять пунктов управления украинских войск - РИА Новости, 02.08.2022

Авиация и артиллерия поразили пять пунктов управления украинских войск

Авиация и артиллерия ВС РФ за сутки поразили на Украине живую силу в 142 районах, 7 складов боеприпасов и 5 пунктов управления, сообщили во вторник в... РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T14:55

2022-08-02T14:55

2022-08-02T14:55

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Авиация и артиллерия ВС РФ за сутки поразили на Украине живую силу в 142 районах, 7 складов боеприпасов и 5 пунктов управления, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ."Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины. За сутки поражено: пять пунктов управления, в том числе 36-й бригады морской пехоты в районе Николаева, 92-й механизированной бригады в районе Циркуны Харьковской области, а также живая сила и военная техника ВСУ в 142 районах", - говорится в сообщении.Кроме того, ВКС РФ уничтожили семь складов боеприпасов в ДНР, Запорожской области и под Николаевом.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, россия, украина, николаев (украина), вооруженные силы украины, войска воздушно-космической обороны