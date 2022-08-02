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Эксперты рассказали, как сэкономить при покупке авиабилетов
Эксперты рассказали, как сэкономить при покупке авиабилетов - РИА Новости, 02.08.2022
Эксперты рассказали, как сэкономить при покупке авиабилетов
Приобретать авиабилеты иностранных авиакомпаний при росте доллара выгоднее до среды, дополнительно сэкономит бюджет и покупка с вылетом в летний период за 15-25 РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T03:31
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2022-08-02T03:31
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Приобретать авиабилеты иностранных авиакомпаний при росте доллара выгоднее до среды, дополнительно сэкономит бюджет и покупка с вылетом в летний период за 15-25 дней до поездки с включенным багажом, рассказали РИА Новости в сервисе по поиску и покупке авиабилетов Aviasales.Аналитики компании составили инструкцию по поиску дешевых билетов, проанализировав более 400 миллиона поисковых запросов пользователей сервиса. Там отметили, что время суток и день недели на цену при покупке, как правило, не влияет."Единственное исключение — периоды, когда курс доллара резко растет. В такие недели выгоднее покупать билеты иностранных авиакомпаний до ночи со вторника на среду. В эту ночь курсы валют в международных системах бронирований (GDS) пересчитываются по курсу ЦБ РФ на вторник. Курс влияет на цену билетов на протяжении всей последующей недели", — сказали эксперты.Они также отметили, что оптимальное время для покупки билета меняется в зависимости от сезона. Билеты по России с вылетом летом выгоднее брать за 15-25 дней до поездки. С вылетом осенью — за 30-60 дней. Зимой и весной — за 2-3 месяца - оптимально.А если цена упала, то нет смысла ждать еще большего снижения. "Гораздо вероятнее (71 процент по нашей выборке), что при следующем скачке стоимость вырастет обратно", - рассказали аналитики.
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россия, новости - туризм, экономика, туризм, куда можно лететь
Эксперты рассказали, как сэкономить при покупке авиабилетов
Aviasales: покупать авиабилеты из России за границу при росте доллара выгоднее до среды
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Приобретать авиабилеты иностранных авиакомпаний при росте доллара выгоднее до среды, дополнительно сэкономит бюджет и покупка с вылетом в летний период за 15-25 дней до поездки с включенным багажом, рассказали РИА Новости в сервисе по поиску и покупке авиабилетов Aviasales.
Аналитики компании составили инструкцию по поиску дешевых билетов, проанализировав более 400 миллиона поисковых запросов пользователей сервиса. Там отметили, что время суток и день недели на цену при покупке, как правило, не влияет.
"Единственное исключение — периоды, когда курс доллара резко растет. В такие недели выгоднее покупать билеты иностранных авиакомпаний до ночи со вторника на среду. В эту ночь курсы валют в международных системах бронирований (GDS) пересчитываются по курсу ЦБ РФ на вторник. Курс влияет на цену билетов на протяжении всей последующей недели", — сказали эксперты.
Они также отметили, что оптимальное время для покупки билета меняется в зависимости от сезона. Билеты по России с вылетом летом выгоднее брать за 15-25 дней до поездки. С вылетом осенью — за 30-60 дней. Зимой и весной — за 2-3 месяца - оптимально.
А если цена упала, то нет смысла ждать еще большего снижения. "Гораздо вероятнее (71 процент по нашей выборке), что при следующем скачке стоимость вырастет обратно", - рассказали аналитики.